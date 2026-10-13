Le Paris Audio Video Show revient au Palais des Congrès de Paris les 24 et 25 octobre 2026. Deux jours pour découvrir les dernières nouveautés en matière de hi-fi, de home cinéma et de technologies audiovisuelles. Bonne nouvelle : Clubic vous propose d'obtenir gratuitement vos entrées pour l'événement !
Avis aux passionnés de son et d'image ! Le Paris Audio Video Show (PAVS) s'apprête à ouvrir ses portes pour une nouvelle édition qui réunira plus de 500 marques et quelque 130 exposants. Téléviseurs, vidéoprojecteurs, enceintes, casques audio, amplificateurs ou encore platines vinyles : les visiteurs pourront découvrir et surtout essayer de nombreux équipements, des produits accessibles aux installations les plus ambitieuses.
Après avoir accueilli 33 450 visiteurs en 2025, le salon entend poursuivre sur sa lancée. Et cette année encore, les lecteurs de Clubic pourront profiter de l'événement sans payer leur entrée.
Des concerts et des places gratuites avec Clubic ! 🎸
Le Paris Audio Video Show ne se contente pas de faire découvrir les dernières nouveautés audio et vidéo ! Au programme également : un concert de Johnny Gallagher & The Boxty Band avec Gaëlle Buswel, des DJ sets, des performances de scratch et la présence annoncée de Willy William.
Et bonne nouvelle puisque Clubic vous offre vos entrées pour profiter gratuitement du salon les 24 et 25 octobre 2026 !
Deux jours pour découvrir et écouter les nouveautés audio et vidéo
L'intérêt du Paris Audio Video Show ne se limite pas à découvrir des produits exposés sur des stands. C'est aussi l'occasion de les voir fonctionner, de comparer différentes installations et d'échanger directement avec les fabricants.
Du côté de l'image, les visiteurs pourront notamment s'intéresser aux dernières technologies d'affichage et de vidéoprojection. Sony présentera sa technologie True RGB, TCL reviendra sur le SQD-MiniLED, tandis que Philips évoquera l'immersion proposée par Ambilight. XGIMI et Hisense figurent également au programme des rencontres consacrées à la vidéo et au home cinéma.
L'audio occupera naturellement une place importante, avec des démonstrations d'enceintes, de casques et de systèmes haute fidélité. Plusieurs acteurs du secteur, dont Focal, Yamaha, Audio-Technica, Marantz, DALI et Technics, participeront également aux présentations organisées sur la scène On Stage, animée notamment par PP Garcia.
Le salon accueillera par ailleurs des concerts, des DJ sets, des démonstrations et des espaces d'écoute dédiés. La finale française des DMC, compétition consacrée au scratch, fera aussi partie des animations proposées au public.
Comment obtenir gratuitement vos places pour le Paris Audio Video Show 2026 ?
Comme l'année dernière, Clubic vous propose de profiter gratuitement de cette nouvelle édition du PAVS. Une occasion de découvrir les nouveautés du secteur, d'assister aux démonstrations et de rencontrer les professionnels présents sur place.
Pour obtenir votre invitation, rien de compliqué : il vous suffit de suivre le lien ci-dessous et de compléter votre inscription sur la billetterie du salon. Pour rappel, l'entrée est normalement facturée 10 € en prévente et 20 € sur place au tarif plein.
Le salon sera ouvert au grand public les samedi 24 et dimanche 25 octobre 2026, de 10 h à 19 h, au Palais des Congrès de Paris, Porte Maillot. Le vendredi 23 octobre et le lundi 26 octobre sont réservés aux professionnels et à la presse.
Si vous êtes passionné de hi-fi, de home cinéma ou simplement curieux de découvrir les nouvelles technologies du son et de l'image, voilà une belle occasion de vous faire plaisir sans débourser un centime !