Le salon sera ouvert au grand public les samedi 24 et dimanche 25 octobre 2026, de 10 h à 19 h, au Palais des Congrès de Paris, Porte Maillot. Le vendredi 23 octobre et le lundi 26 octobre sont réservés aux professionnels et à la presse.



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