Les chercheurs d’Anthropic ont réussi à exécuter Gemma4-26B-A4B, un modèle d’intelligence artificielle de 26 milliards de paramètres, sur quinze boîtiers Android TV vendus environ 55 dollars pièce.

Pour y parvenir, ils ont réparti les calculs entre les différents appareils, chacun exécutant une petite partie du modèle. Le résultat n’a rien de spectaculaire en matière de performances, avec seulement 0,39 token généré par seconde. Mais l’essentiel est ailleurs : une IA relativement complexe peut fonctionner sur un ensemble d’équipements grand public, sans dépendre d’un centre de données.

Les équipes de recherche ont ensuite évalué la capacité de plusieurs modèles à installer leur propre environnement d’exécution sur des machines inconnues. Un modèle de neuf milliards de paramètres y est parvenu sur huit des neuf catégories de matériel testées.

Plus inquiétant encore : des modèles plus puissants ont réussi à enchaîner les différentes étapes d’une propagation autonome, depuis la recherche d'une nouvelle machine jusqu’à l’installation d'une copie. Ces expériences ont toutefois été réalisées dans des environnements simplifiés, notamment avec des accès volontairement peu sécurisés. Anthropic n'a donc pas créé un ver capable d’infecter spontanément des appareils domestiques.