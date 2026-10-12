La montée en puissance des appareils Android n'est pas nouvelle. Année après année, elle fait sauter toutes les barrières et les plus petits terminaux sont en mesure de pratiquer l'émulation sans grande difficulté.

Ainsi, faire tourner n'importe quelle machine un peu rétro ne pose aucun problème au moindre smartphone un tant soit peu moderne. En revanche, faire tourner des jeux PC était jusqu'à présent une autre paire de manches. Jusqu'à présent, car avec la sortie de DroidDeck, on pourrait presque parler de formalité. Et attention, il n'est pas ici question de streamer le contenu d'un PC comme avec Steam Link.

Non, grâce à DroidDeck, les jeux tournent localement sur votre tablette ou sur votre smartphone grâce à ARM64 Proton et à la traduction des indispensables instructions x86. L'application DroidDeck n'a même pas besoin d'accès root sur votre appareil ni de remplacer le système d'exploitation.

Vous vous en doutez sans doute, le projet DroidDeck se repose sur le client Steam ARM64 mis au point par Valve. Il fonctionne en mode Big Picture, ce qui permet d'obtenir une interface similaire à celle du Steam Deck. Les jeux Windows tournent donc via Proton alors que FEX se charge de tout ce qui est traduction des instructions x86. Bon point, DroidDeck intègre aussi la gestion de Steam Input, la surveillance matérielle, la gestion des pilotes graphiques et même une option – facultative – de frame generation.