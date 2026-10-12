Faire tourner le client Steam et sa bibliothèque de jeux Windows sur un smartphone Android est maintenant possible. Bon, pas avec n'importe quel smartphone non plus.
Pas besoin de changer de système d'exploitation, pas d'installation compliquée ou de mise à jour du bootloader, DroidDeck est une application « toute simple » qui apporte Steam et, bien évidemment, toute votre bibliothèque de jeux sur vos appareils Android.
Et le smartphone devient un Steam Deck ?
La montée en puissance des appareils Android n'est pas nouvelle. Année après année, elle fait sauter toutes les barrières et les plus petits terminaux sont en mesure de pratiquer l'émulation sans grande difficulté.
Ainsi, faire tourner n'importe quelle machine un peu rétro ne pose aucun problème au moindre smartphone un tant soit peu moderne. En revanche, faire tourner des jeux PC était jusqu'à présent une autre paire de manches. Jusqu'à présent, car avec la sortie de DroidDeck, on pourrait presque parler de formalité. Et attention, il n'est pas ici question de streamer le contenu d'un PC comme avec Steam Link.
Non, grâce à DroidDeck, les jeux tournent localement sur votre tablette ou sur votre smartphone grâce à ARM64 Proton et à la traduction des indispensables instructions x86. L'application DroidDeck n'a même pas besoin d'accès root sur votre appareil ni de remplacer le système d'exploitation.
Vous vous en doutez sans doute, le projet DroidDeck se repose sur le client Steam ARM64 mis au point par Valve. Il fonctionne en mode Big Picture, ce qui permet d'obtenir une interface similaire à celle du Steam Deck. Les jeux Windows tournent donc via Proton alors que FEX se charge de tout ce qui est traduction des instructions x86. Bon point, DroidDeck intègre aussi la gestion de Steam Input, la surveillance matérielle, la gestion des pilotes graphiques et même une option – facultative – de frame generation.
Encore de nombreuses restrictions matérielles
En un mot comme en cent, DroidDeck dispose de tout ce qu'il faut pour transformer votre smartphone ou votre tablette en Steam Deck : la plateforme de Valve devient partie intégrante de l'environnement Android.
Il y a toutefois un mais car, pour le moment, DroidDeck ne fonctionne que sur processeur Snapdragon. Et encore, pas n'importe laquelle des puces Qualcomm, il doit s'agir d'un Snapdragon doté d'un iGPU Adreno 730 ou supérieur (740, 750…). Dans la vidéo ci-dessous, le Youtubeur ETA Prime s'est d'ailleurs essayé à la chose à l'aide d'un smartphone REDMAGIC 11 Pro, équipé d'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 et de 16 Go de mémoire vive.
Les résultats sont assez stupéfiants et dans le cas de Cyberpunk 2077, on parle par exemple d'une vitesse d'animation de 60 images par seconde avec les détails graphiques en « moyen ». Avec Skyrim Special Edition, ETA Prime a pu atteindre la même vitesse d'animation en 720p « moyen » alors que Left 4 Dead 2 a atteint les 120 ips, toujours en 720p, mais avec les détails sur « élevé ». Enfin, plus exigeant, Hogwarts Legacy est mesuré à 40 ips avec des détails graphiques réduits et l'activation du FSR.
Ce dernier point est particulièrement intéressant et ETA Prime y consacre toute une partie de sa vidéo : les options graphiques, la gestion des performances et de fonctionnalités comme le FSR est très complète. Attention cependant, DroidDeck a besoin d'Android 9 ou plus récent pour fonctionner et, nous l'avons dit, il ne faut pas espérer obtenir quelque chose avec un iGPU Mali, PowerVR ou Xclipse. Même les Adreno 710 ne sont pas pris en charge.