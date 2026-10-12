D’après Gizmochina, le téléphone de Coolpad est équipé d’un écran LCD de 6,3 pouces en définition 720p. Sa bordure inférieure est nettement plus épaisse que celles du Pura X View. La dalle est au format 10:16, et Shanghai Droi Technology a adapté son système à cette proportion.

Dans un communiqué diffusé le 14 septembre, l’éditeur parle du « premier smartphone au format large conçu pour l’IA agentique ». Il limite toutefois cette primauté, dans la version chinoise du texte, à l’association du format large et des fonctions d’agent, puisque Huawei vend son monobloc large depuis septembre. Pour l’entreprise, l’utilisateur gagne surtout de la place pour lire des textes et suivre les tâches confiées à l’IA.

Shanghai Droi Technology présente DroiClaw Zhuge 3 en système d’exploitation conçu autour de l’IA, et non en simple assistant ajouté à Android. L’utilisateur formule une demande à l’oral ou par écrit, puis laisse l’assistant ouvrir et piloter les applications compatibles. Coolpad a mis en vente fin mai le Petit Cube, équipé de DroiClaw et d’un écran carré de 3,95 pouces. Selon le site chinois IT之家, l’utilisateur de ce petit modèle pouvait commander un taxi ou faire un achat en une seule phrase.

AppFunctions est un cadre de développement d’Android. Grâce à lui, un développeur peut ouvrir certaines fonctions de son application à une IA autorisée, et DroiClaw Zhuge 3 est compatible avec ce mécanisme ainsi qu’avec le protocole MCP lancé par Anthropic.