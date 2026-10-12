Après des écouteurs, un casque, et des clips d’oreille, CMF vient de dévoiler les deux premières enceintes waterproof de l’univers Nothing/CMF, les Speaker S et Speaker M. L'ex marque fille du spécialiste de la transparence suit la même logique qu’habituellement : design très original et tarif abordable.
Au programme, des enceintes nomades et baroudeuses (IP68) au design mimant des briques de lait ou de jus de fruits, des couleurs assumées, et surtout une approche technologique sans concession, avec LE Audio/Auracast et USB-Audio, le tout saupoudré de l’application Nothing X.
Du lait ? Du jus de fruits ? Non, du son
Impossible de passer à côté, CMF assume voire revendique le design en brique de lait de ses deux créations. Ici seules les dimensions diffèrent vraiment. La Speaker S est particulièrement compacte et légère (130,5 x 85 x 44 mm pour 334 g), proche d’un cube, tandis que la Speaker M est déjà nettement plus allongée et plus lourde (220 x 85 x 54 mm pour 602 g). Si la conception est intégralement en plastique, quoiqu’un plastique de bonne qualité, nous avons heureusement droit à une certification IP68, le maximum disponible pour un produit de ce type. Pas moins de quatre coloris sont proposés pour les deux modèles : blanc, noir, orange pale, et turquoise.
Encore plus original, la façade ainsi que le bouton de volume sont amovibles, un simple loquet permettant de les verrouiller. L’idée n’est pas seulement de profiter de façades ou de boutons optionnels vendus par la marque, mais de pouvoir imprimer ces parties via une imprimante 3D.
Le constructeur n’a pas encore précisé les modalités pour cette opération, mais nous aurons surement droit d’ici peu aux fichiers STL pour l’impression, voire plus.
Moderne et personnalisable
Base des CMF Speaker S et Speaker M, la connectivité passe par une puce Bluetooth 6.0. Celle-ci est compatible avec le standard LE Audio/Auracast, et prend en charge la connexion multipoint en Bluetooth Classic. Afin de conserver une dimension filaire, le port USB-C peut également servir d’interface audio Lossless.
L’autonomie n’est pas en reste, avec 18 h pour les deux enceintes sous 50 % de volume. En poussant le volume à 80 %, cette endurance s’effondre assez logiquement : 5 h avec le Speaker S, et seulement 4 h avec le Speaker M.
L’une des forces des modèles CMF reste la compatibilité avec l’application Nothing X. En l’occurrence, cette application intègre non seulement des profils d’égalisation (y compris personnalisable), elle peut déclencher divers modes sonores : Stéréo, pour appairer en droite/gauche deux enceintes identiques ; Party, qui utilise le mode Auracast afin d’envoyer le signal à une infinité d’enceintes compatibles ; Night, qui limite le niveau sonore à 60 % et réduit le niveau de basses ; Ultra-bass, qui booste largement le bas du spectre.
La Speaker S, plus petit modèle du lot, s’appuie sur une architecture audio très simple : 1 haut-parleur large-bande de 45 mm associé à 2 petits radiateurs passifs latéraux, et propulsé par un amplificateur de 10 W RMS.
La Speaker M est plus ambitieuse, puisqu’intègre un woofer de 70 mm, un tweeter de 16 mm, et une amplification de 35 W RMS.
Disponible dès aujourd’hui, les CMF Speaker S et Speaker M sont vendus respectivement à 69 euros et 99 euros. Des tarifs plutôt abordables, mais qui placent la marque dans une gamme très concurrentielle, avec des acteurs comme JBL en embuscade.