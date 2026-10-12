Impossible de passer à côté, CMF assume voire revendique le design en brique de lait de ses deux créations. Ici seules les dimensions diffèrent vraiment. La Speaker S est particulièrement compacte et légère (130,5 x 85 x 44 mm pour 334 g), proche d’un cube, tandis que la Speaker M est déjà nettement plus allongée et plus lourde (220 x 85 x 54 mm pour 602 g). Si la conception est intégralement en plastique, quoiqu’un plastique de bonne qualité, nous avons heureusement droit à une certification IP68, le maximum disponible pour un produit de ce type. Pas moins de quatre coloris sont proposés pour les deux modèles : blanc, noir, orange pale, et turquoise.