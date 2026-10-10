Ce vendredi 9 octobre, dès 8h du matin, la plateforme sur laquelle le vote de la primaire socialiste était organisé subissait un « afflux massif et fictif de connexions », qui a empêché de nombreux électeurs de s'exprimer. Le retour à la normale n'a ainsi pu arriver que le soir, à 18h45.

Résultat, hier à 19h, on ne comptait que 20 000 votes, alors qu'il y a au total 140 000 inscrits sur ce scrutin. Seule source d'optimisme, les organisateurs ont pu confirmer que « l'intégrité des votes de ce jour n’a absolument pas été compromise », selon les mots du secrétaire général du PS, Olivier Faure.