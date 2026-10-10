La vote électronique de la primaire de la gauche a été bousculé par une cyberattaque ce vendredi 9 octobre. Pour bien assurer le scrutin, les organisateurs ont donc décidé de le prolonger.
Pour l'élection 2027, la sélection du candidat du parti socialiste est passée par plusieurs débats entre les candidats, suivi d'un vote ce venredi 9 octobre. Malheureusement, la plateforme qui devait permettre le vote électronique a été presque immédiatement la cible d'une cyberattaque. Ce qui a obligé à allonger la durée du scrutin.
Vendredi soir, on ne comptait que 20 000 votes sur 140 000 inscrits
Ce vendredi 9 octobre, dès 8h du matin, la plateforme sur laquelle le vote de la primaire socialiste était organisé subissait un « afflux massif et fictif de connexions », qui a empêché de nombreux électeurs de s'exprimer. Le retour à la normale n'a ainsi pu arriver que le soir, à 18h45.
Résultat, hier à 19h, on ne comptait que 20 000 votes, alors qu'il y a au total 140 000 inscrits sur ce scrutin. Seule source d'optimisme, les organisateurs ont pu confirmer que « l'intégrité des votes de ce jour n’a absolument pas été compromise », selon les mots du secrétaire général du PS, Olivier Faure.
Le vote est prolongé jusqu'à dimanche matin
Pour ce qui est des 20 000 votes, leur enregistrement s'est passé correctement, sans fraude. « L'intervention d'experts techniques a confirmé l’absence d'altération de la sincérité du scrutin et le bon enregistrement des votes qui se sont tenus sans interruption depuis son ouverture » a ainsi précisé le comité d'organisation.
Dès lors, pour donner du temps à tous les autres inscrits qui n'ont pas pu venir déposer leur vote du fait des problèmes techniques, il a été décidé d'étendre le vote jusqu'à dimanche, 18h. Pour rappel, cinq candidats se présentent pour l'occasion : Olivier Faure, Ségolène Royal, Emmanuel Maurel, Jérôme Guedj et Raphaël Glucksmann. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a de son côté demandé à l'ANSSI de se mettre à disposition, notamment pour faire la lumière sur cette attaque.