Un satellite mis en orbite par la défunte URSS vient de se désintégrer en orbite autour de la Terre. Et il n'est pas le seul ces derniers temps.
L'espace au-dessus de nos têtes est de plus en plus encombré par rapport à l'époque de la conquête spatiale des années 60. Mais s'ils peuvent apporter de plus en plus de services à l'humanité, à l'image de Starlink, cet encombrement rend les systèmes plus fragiles, surtout si les débris s'accumulent. Et c'est un problème que l'on pourrait bientôt voir surgir vu la tendance actuelle.
Le satellite de l'époque soviétique Meteor 2-7 s'est désintégré en orbite basse
En mai 1981, l'Union soviétique lançait dans l'espace un satellite météorologique militaire et civil du nom de Meteor 2-7. Un engin spatial qui a eu le temps de remplir sa tâche, et qui était depuis longtemps. Et ce 5 octobre dernier, il a subi une désintégration en orbite basse (la deuxième de son histoire).
C'est la société de surveillance spatiale LeoLabs qui a annoncé cet événement. Elle dit avoir détecté des dizaines de fragments au niveau du satellite. Meteor 2-7 se situait à environ 850 kilomètres au dessus de la Terre, dans une région dense en débris orbitaux.
Le dernier d'une série qui dure depuis plusieurs mois
Et ce n'est malheureusement pas un événement isolé. « Il s'agit du dernier d'une série d'événements observés au cours des six derniers mois. Pris dans leur ensemble, ils révèlent une tendance préoccupante pour la sûreté et la sécurité spatiales, et soulignent la nécessité absolue d'une surveillance continue » explique ainsi LeoLabs dans un message posté sur X.
Parmi les engin spatiaux qui se sont désintégrés récemment, on retrouve un satellite espion américain USA 32 (septembre 2026) ou bien le corps d'une fusée chinois (août 2026). Un satellite Starlink s'était lui aussi fragmenté il ya quelques mois.
La multiplication des satellites dans l'espace entraîne de manière générale une croissance des potentiels débris qui pourront se retrouver là-haut, mettant en danger non seulement les satellites en fonction, mais aussi les missions habitées. On se rappelle ainsi qu'au mois de novembre dernier, trois taïkonautes s'étaient retrouvés coincés dans leur station spatiale Tiangong à cause de débris ayant abîmé le vaisseau destiné à assurer leur retour sur Terre.