Et ce n'est malheureusement pas un événement isolé. « Il s'agit du dernier d'une série d'événements observés au cours des six derniers mois. Pris dans leur ensemble, ils révèlent une tendance préoccupante pour la sûreté et la sécurité spatiales, et soulignent la nécessité absolue d'une surveillance continue » explique ainsi LeoLabs dans un message posté sur X.

Parmi les engin spatiaux qui se sont désintégrés récemment, on retrouve un satellite espion américain USA 32 (septembre 2026) ou bien le corps d'une fusée chinois (août 2026). Un satellite Starlink s'était lui aussi fragmenté il ya quelques mois.

La multiplication des satellites dans l'espace entraîne de manière générale une croissance des potentiels débris qui pourront se retrouver là-haut, mettant en danger non seulement les satellites en fonction, mais aussi les missions habitées. On se rappelle ainsi qu'au mois de novembre dernier, trois taïkonautes s'étaient retrouvés coincés dans leur station spatiale Tiangong à cause de débris ayant abîmé le vaisseau destiné à assurer leur retour sur Terre.