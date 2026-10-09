Le premier procédé consiste à faire passer une archive exécutable Windows pour une image PNG. Lorsqu'un développeur installe l'un des paquets piégés, comme tlxbnhd, un script récupère le fichier sur un service d'hébergement d'images et le lance automatiquement. Il contient un interpréteur AutoIt légitimement signé, accompagné d’un script chiffré qui permet de reconstituer puis d’exécuter Overlord, un cheval de Troie d’accès à distance. Une fois installé, le malware peut enregistrer les frappes au clavier, surveiller le presse-papiers, réaliser des captures d’écran et donner au pirate le contrôle de l’ordinateur. Une tâche planifiée relance également ses composants toutes les cinq minutes pour maintenir l'infection sur la machine.

La deuxième technique exploite une particularité du format PNG. Cette fois, les pirates utilisent une vraie image, hébergée sur GitHub, à laquelle ils ont ajouté un programme chiffré. L'astuce consiste à placer ces données après le marqueur signalant la fin de l'image. Les logiciels de visualisation ignorent alors ce contenu supplémentaire et affichent le PNG normalement. Mais lorsque le paquet npm piégé cdn-img-fetch télécharge le fichier, un autre composant malveillant récupère les données dissimulées et les déchiffre pour reconstituer un exécutable Windows.

Ce programme télécharge ensuite movinlike, un malware spécialisé dans le vol d’informations. Jetons d’authentification Discord, cookies et identifiants enregistrés dans les navigateurs, sessions Telegram, données de portefeuilles de cryptomonnaies… Les informations dérobées sont compressées, puis transmises aux pirates.