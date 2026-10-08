La flambée de signalements n’était pas une fausse alerte. Depuis le début de soirée, Gemini rencontre une panne qui touche des utilisateurs dans de nombreux pays, de l’Europe aux États-Unis en passant par l’Asie. Downdetector détecte actuellement un incident sur le service avec des signalements récents en France, mais aussi en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie, aux États-Unis, en Inde ou, encore, à Singapour. La grande majorité concernent des messages d’erreur.

La panne n’est toutefois pas totale. À la rédaction de Clubic, nous avons essayé plusieurs versions de Gemini sans rencontrer le moindre problème, signe que tous les utilisateurs et toutes les infrastructures ne sont pas touchés de la même manière.

Erreurs de génération, historique inaccessible et API perturbée

Le symptôme le plus visible reste l’échec des réponses. Certains utilisateurs voient apparaître des erreurs à répétition au lieu du texte attendu.