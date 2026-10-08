L’assistant de Google connaît une panne importante ce jeudi 8 octobre. Erreurs de génération, conversations impossibles à charger et requêtes API en échec sont signalées dans plusieurs pays. Le service continue pourtant de fonctionner chez certains utilisateurs.
La flambée de signalements n’était pas une fausse alerte. Depuis le début de soirée, Gemini rencontre une panne qui touche des utilisateurs dans de nombreux pays, de l’Europe aux États-Unis en passant par l’Asie. Downdetector détecte actuellement un incident sur le service avec des signalements récents en France, mais aussi en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie, aux États-Unis, en Inde ou, encore, à Singapour. La grande majorité concernent des messages d’erreur.
La panne n’est toutefois pas totale. À la rédaction de Clubic, nous avons essayé plusieurs versions de Gemini sans rencontrer le moindre problème, signe que tous les utilisateurs et toutes les infrastructures ne sont pas touchés de la même manière.
Erreurs de génération, historique inaccessible et API perturbée
Le symptôme le plus visible reste l’échec des réponses. Certains utilisateurs voient apparaître des erreurs à répétition au lieu du texte attendu.
D’autres rapportent des conversations anciennes qui refusent de se charger ou disparaissent temporairement de l’interface. Des problèmes sont également remontés du côté de l’API, ce qui peut affecter les applications et services tiers qui s’appuient sur Gemini. Down for Everyone or Just Me recense d’ailleurs des signalements relevant explicitement de l’API en plus des simples erreurs d’affichage.
Une panne mondiale, mais pas un arrêt complet du service
Ce fonctionnement en dents de scie explique pourquoi certains utilisateurs peuvent encore discuter normalement avec Gemini pendant que d’autres se heurtent systématiquement à des erreurs.
Le tableau de bord public de Google Workspace n’avait, lors de nos vérifications, enregistré aucun incident Gemini correspondant à cette panne. Ce silence ne permet cependant pas de conclure que tout fonctionne normalement. Les signalements externes sont désormais trop nombreux et trop dispersés géographiquement pour être ignorés.
Pour ceux qui ne parviennent plus à utiliser Gemini, ChatGPT, Mistral Vibe ou Claude peuvent temporairement prendre le relais.
- Multimodalité texte, voix et fichiers
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