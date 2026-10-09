Le chiffrement est effectué sur l'appareil de l'utilisateur, avant l'envoi. Le lien contient deux éléments. Le premier est un identifiant, lequel indique aux serveurs quelle conversation chiffrée renvoyer. Le second est la clé qui la déchiffre. Elle se trouve après le signe # de l'adresse. Or les navigateurs n'envoient généralement pas ce fragment aux serveurs, y compris ceux de DuckDuckGo. L'entreprise parle d'une boîte verrouillée qu'elle conserve, tandis que la clé est remise au destinataire. Elle assure avoir vérifié que cette clé n'apparaît ni dans sa télémétrie, ni dans ses rapports d'erreurs, ni dans ses journaux.