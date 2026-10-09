Duck.ai permet désormais de partager une conversation avec un simple lien. Le chat est chiffré sur l'appareil et la clé reste dans le lien, si bien que DuckDuckGo ne peut pas le lire.
Jusqu'à présent, pour partager un échange avec Duck.ai il fallait copier le texte, sans que le destinataire puisse poursuivre la discussion. DuckDuckGo introduit désormais des liens de partage conçus pour rester privés.
Une clé qui reste dans le lien
Le partage se lance depuis la liste des conversations dans le volet de gauche. Point intéressant : il est possible de partager l'intégralité de l'échange ou simplement une seule réponse. Toute personne qui ouvre le lien peut la lire, la poursuivre ou l'enregistrer, sans compte. Les questions ajoutées ensuite restent privées, de chaque côté. Le partage ajoute aussi les images générées par l'IA. En revanche, les fichiers envoyés ne sont pas inclus.
Le chiffrement est effectué sur l'appareil de l'utilisateur, avant l'envoi. Le lien contient deux éléments. Le premier est un identifiant, lequel indique aux serveurs quelle conversation chiffrée renvoyer. Le second est la clé qui la déchiffre. Elle se trouve après le signe # de l'adresse. Or les navigateurs n'envoient généralement pas ce fragment aux serveurs, y compris ceux de DuckDuckGo. L'entreprise parle d'une boîte verrouillée qu'elle conserve, tandis que la clé est remise au destinataire. Elle assure avoir vérifié que cette clé n'apparaît ni dans sa télémétrie, ni dans ses rapports d'erreurs, ni dans ses journaux.
En juillet, nous rapportions que des centaines de conversations Claude partagées étaient apparues dans Google, faute de balise empêchant leur indexation. DuckDuckGo dit avoir étudié ces cas, ainsi que ceux de ChatGPT. Ses pages de partage demandent donc aux moteurs de recherche de les ignorer, dans le code comme dans la réponse du serveur. Aucune option ne permet de les rendre publiques. Les adresses sont longues et aléatoires, donc impossibles à deviner.
Chaque lien expire au bout de 48 heures par défaut. Il est toutefois possible de choisir 1, 2, 7 ou 30 jours, ou le supprimer plus tôt. La liste de vos liens, avec leurs dates d'expiration, se trouve dans les réglages de Duck.ai, rubrique Shared Chats. Le Fire Button, qui efface tout l'historique, supprime aussi les liens. Une fois le lien expiré, la conversation disparaît des serveurs. En revanche, cela n'empêche pas un destinataire d'en avoir gardé une copie, ni de la transmettre à d'autres. DuckDuckGo conseille donc d'envoyer le lien aux seules personnes concernées, avec une durée courte.
- Accès sans compte DuckDuckGo
- Chats anonymisés par DuckDuckGo
- Plusieurs modèles de pointe au choix