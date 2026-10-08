Bouygues Telecom veut accompagner les Français qui doivent passer à la fibre optique. Et certains vont avoir droit à quatre mois d'abonnement gratuit.
Au mois de janvier dernier, 763 communes françaises abandonnaient le réseau de cuivre de l'ADSL, pour basculer sur la fibre optique - un « lot 2 » qui concernait tout de même 53 départements de l'hexagone. La prochaine étape porte elle sur le lot 3, avec une fermeture technique qui aura lieu dans quelques mois, le 27 janvier 2027. Et c'est à cette occasion que Bouygues Telecom relance une de ses offres !
Bouygues Telecom relance l'offre des 4 premiers mois gratuits pour un abonnement fibre
Bouygues Telecom récidive ! Pour accompagner ceux qui doivent finalement basculer de l'ADSL à la fibre optique, le fournisseur d'accès internet offre la possibilité de bénéficier de quatre premiers mois d'abonnement fibre gratuits.
L'opérateur avait déjà lancé ce genre de promotion précédemment, avec une campagne qui s'était achevée le 30 juin dernier. La nouvelle elle s'étend entre le 1er octobre et le 15 novembre prochain. Mais attention, il faudra remplir un certain nombre de conditions pour y avoir droit.
Une offre réservée aux habitants de communes concernées par le lot 3 de l'arrêt de l'ADSL
La première, la plus simple, c'est d'être un particulier résidant au niveau de la France métropolitaine. Il faut aussi habiter dans une des communes du lot 3 dont l'accès ADSL sera coupé en janvier prochain, afin de laisser place à la fibre. Enfin, il faut migrer vers une offre Bbox fibre ou une fin de série éligible.
Il faut noter qu'un certain nombre d'offres - les box 4G et 5G ainsi que la B&YOU Pure Fibre - sont exclues du dispositif. Et on vous précise que ces quatre mois offerts consistent en un remboursement des mensualités payés au préalable.
Enfin, la demande pour l'obtenir doit être faite avant le 15 décembre. Alors, les Français qui vont devoir abandonner l'ADSL prochainement vont-ils se jeter en masse du côté de Bouygues Telecom ?