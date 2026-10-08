La première, la plus simple, c'est d'être un particulier résidant au niveau de la France métropolitaine. Il faut aussi habiter dans une des communes du lot 3 dont l'accès ADSL sera coupé en janvier prochain, afin de laisser place à la fibre. Enfin, il faut migrer vers une offre Bbox fibre ou une fin de série éligible.

Il faut noter qu'un certain nombre d'offres - les box 4G et 5G ainsi que la B&YOU Pure Fibre - sont exclues du dispositif. Et on vous précise que ces quatre mois offerts consistent en un remboursement des mensualités payés au préalable.

Enfin, la demande pour l'obtenir doit être faite avant le 15 décembre. Alors, les Français qui vont devoir abandonner l'ADSL prochainement vont-ils se jeter en masse du côté de Bouygues Telecom ?