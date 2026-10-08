Amazon lance deux tablettes pour enfants sous Android, où chaque téléchargement sur Google Play passe par la validation des parents. Elles arrivent en France le 19 octobre, à partir de 229,99 €.
Amazon ne réserve pas son virage vers Android avec l’Amazon Alexa Tablet aux adultes. Le groupe présente une famille de tablettes conçues pour les plus jeunes, qui s’appuie sur le système de Google tout en laissant aux parents le dernier mot. C’est une rupture pour une gamme longtemps bâtie sur Fire OS, la version d’Android modifiée par Amazon et privée des services de Google.
Android et Google Play au cœur de la nouvelle gamme
Amazon décline l’Amazon Kids Tablet en deux tailles : 8,7 pouces et 11 pouces. Les deux modèles tournent sous Android 16 et donnent accès à Google Play, un changement notable pour une marque dont les tablettes enfants passaient jusqu’ici par Fire OS.
Le petit format revendique jusqu’à 14 heures de lecture vidéo et 64 Go de stockage, de quoi emporter des contenus sans connexion. Le grand format monte en gamme avec un écran 2,5K, une définition supérieure au Full HD, 8 Go de mémoire vive, celle qui permet de faire tourner des applications gourmandes en ressources, comme des jeux vidéo, et la prise en charge d’un stylet.
Pour protéger l'appareil, chaque tablette arrive avec sa coque, proposée dans une teinte unie ou avec des motifs bien plus colorés avec un chat arc-en-ciel ou un tourbillon stellaire. Elle propose aussi une béquille escamotable pour poser l’appareil sur une table.
Un contrôle parental qui valide chaque téléchargement
Le tableau de bord parental, est installé d’office sur la tablette et disponible en application gratuite sur iOS et Android. Il permet de fixer des limites de temps d’écran par type de contenu, de suivre l’activité, de contrôler la navigation web et de mettre l’appareil en pause à distance. Les parents peuvent aussi définir des objectifs de lecture quotidiens, bloquer certaines applications et créer des profils pour quatre enfants au maximum.
Chaque installation depuis Google Play exige l’accord d’un parent : l’enfant explore, l’adulte garde la main. Les familles peuvent y ajouter des applications scolaires, pour rendre des devoirs ou consulter les notes de classe. Amazon met aussi en avant Storybuilder, une brique d’intelligence artificielle qui transforme les idées dictées par l'enfant en livres illustrés ou en bandes dessinées, avec, assure le groupe, des garde-fous adaptés à l’âge. Sa disponibilité en France n’est pas précisée.
Un an de Kids+ est inclus avec l'appareil : livres audio, vidéos, jeux et applications sans publicité, dont Dessine et Devine, où l'enfant dessine sur la tablette pendant que le parent devine sur son téléphone. En France, l’Amazon Kids Tablet 8 est affichée à 229,99 euros avec Kids+ et coque, en précommande avant sa sortie le 19 octobre. Le modèle 11 pouces est annoncé à 399,99 €.