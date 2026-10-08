Amazon décline l’Amazon Kids Tablet en deux tailles : 8,7 pouces et 11 pouces. Les deux modèles tournent sous Android 16 et donnent accès à Google Play, un changement notable pour une marque dont les tablettes enfants passaient jusqu’ici par Fire OS.

Le petit format revendique jusqu’à 14 heures de lecture vidéo et 64 Go de stockage, de quoi emporter des contenus sans connexion. Le grand format monte en gamme avec un écran 2,5K, une définition supérieure au Full HD, 8 Go de mémoire vive, celle qui permet de faire tourner des applications gourmandes en ressources, comme des jeux vidéo, et la prise en charge d’un stylet.

Pour protéger l'appareil, chaque tablette arrive avec sa coque, proposée dans une teinte unie ou avec des motifs bien plus colorés avec un chat arc-en-ciel ou un tourbillon stellaire. Elle propose aussi une béquille escamotable pour poser l’appareil sur une table.