Bouygues Telecom lance une première, en collaboration avec l'assureur Axa. Le groupe va donner naissance à trois offres d'assurance liées aux usages numériques.
Les opérateurs de télécommunications mobiles font tout ce qu'ils peuvent pour attirer de nouveaux clients chez eux, et les fidéliser. Une société comme Bouygues Telecom propose ainsi de rembourser la différence si jamais un client trouve le même modèle de smartphone moins cher ailleurs. Et toujours dans cette même logique, le groupe devient partenaire d'Axa pour donner naissance à de nouvelles assurances.
3 assurances proposées dans les cas de problèmes liés aux usages numériques
Bouygues Telecom annonce le lancement de trois nouvelles offres d'assurance en partenariat avec le géant AXA, trois offres en lien avec la vie numérique.
- L'Assurance vie numérique (6,99 €/mois) : une assurance offrant une protection juridique, une assistance informatique et un service de soutien psychologique pour différents types de litiges liés à la vie numérique. Sont notamment cités les litiges liés « à un achat en ligne, d'usurpation d'identité, de harcèlement en ligne ou d'atteinte à l'e-réputation ».
- L'Assurance Urgence habitation (4,99 €/mois) : elle couvre les situations d'urgence à domicile pour les problèmes en lien avec l'électricité. Sont compris un diagnostic à distance et un dépannage en moins de 4 heures.
- L'Assurance factures (1,99 €/mois) : débloque une aide forfaitaire en cas d'accident de vie (hospitalisation, invalidité, incapacité de travail) pour payer les factures d'usage numérique.
Des offres disponibles à partir du 26 octobre
« Nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée de cette collaboration avec AXA Partners France. Elle marque une étape clé dans notre stratégie d'élargissement de nos services et confirme notre engagement à accompagner nos clients dans leur vie connectée » a commenté le directeur général de Bouygues Telecom, Benoit Torloting.
Pour rappel, ces offres, qui sont des premières en France pour un opérateur des télécommunications (pour l'assurance Factures et l'assurance Urgence habitation) sont réservées aux clients de Bouygues Telecom. Ceux-ci pourront commencer à y souscrire à partir du 26 octobre prochain, dans les boutiques du réseau ou sur le site web de la marque.