« Nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée de cette collaboration avec AXA Partners France. Elle marque une étape clé dans notre stratégie d'élargissement de nos services et confirme notre engagement à accompagner nos clients dans leur vie connectée » a commenté le directeur général de Bouygues Telecom, Benoit Torloting.

Pour rappel, ces offres, qui sont des premières en France pour un opérateur des télécommunications (pour l'assurance Factures et l'assurance Urgence habitation) sont réservées aux clients de Bouygues Telecom. Ceux-ci pourront commencer à y souscrire à partir du 26 octobre prochain, dans les boutiques du réseau ou sur le site web de la marque.