C'est la bonne surprise de cette fin de mois de juillet chez les opérateurs, et elle est signée Bouygues Telecom ce mercredi. Dans un contexte où six Français sur dix comparent scrupuleusement les prix avant d'acheter un téléphone, l'opérateur entend transformer cette donnée en argument commercial, en misant sur la transparence pour se démarquer de la concurrence. Bouygues Telecom fait la promesse d'un « Certifié moins cher ou remboursé », qui s'applique à tout téléphone portable neuf acheté chez l'opérateur, en boutique, en ligne ou par téléphone. Reste à comprendre comment fonctionne ce mécanisme de remboursement, quelles enseignes sont concernées, et quelles sont les limites financières de l'opération.