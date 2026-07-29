Trouver moins cher ailleurs après avoir acheté son smartphone neuf chez Bouygues Telecom ? L'opérateur s'engage désormais à rembourser la différence de prix constatée, sous certaines conditions bien précises. Voici les règles de cette nouvelle promesse commerciale.
C'est la bonne surprise de cette fin de mois de juillet chez les opérateurs, et elle est signée Bouygues Telecom ce mercredi. Dans un contexte où six Français sur dix comparent scrupuleusement les prix avant d'acheter un téléphone, l'opérateur entend transformer cette donnée en argument commercial, en misant sur la transparence pour se démarquer de la concurrence. Bouygues Telecom fait la promesse d'un « Certifié moins cher ou remboursé », qui s'applique à tout téléphone portable neuf acheté chez l'opérateur, en boutique, en ligne ou par téléphone. Reste à comprendre comment fonctionne ce mécanisme de remboursement, quelles enseignes sont concernées, et quelles sont les limites financières de l'opération.
Bouygues Telecom va rembourser les clients qui trouvent leur smartphone moins cher ailleurs
La première chose à savoir est que cette garantie s'applique à l'achat d'un smartphone neuf chez Bouygues Telecom, que ce soit avec ou sans engagement à un forfait. L'achat peut se faire en boutique physique, sur le site internet de l'opérateur, ou directement par téléphone. Aucune condition d'achat particulière n'est donc exigée pour être éligible à cette nouvelle promesse.
Ensuite, le client dispose de trois jours après la date d'émission de sa facture pour repérer, chez un revendeur éligible, le même modèle exact (même marque, et même capacité de stockage) à un prix inférieur. Attention toutefois : seul le prix comptant du mobile est pris en considération, hors subvention liée à un forfait, hors remise, promotion, bon d'achat, cashback ou avantage de fidélité.
Une fois l'écart de prix constaté, place à la paperasse, il en faut bien un peu. Le client doit soumettre sa demande à l'aide d'un formulaire dédié, on vous a mis le lien, dans un délai de dix jours suivant la date d'achat, accompagnée des justificatifs, la facture Bouygues Telecom et une preuve tangible du prix inférieur relevé chez le concurrent. Mieux vaut donc garder ses tickets de caisse, factures et autres e-mails à portée de main.
Quelles enseignes sont concernées, et jusqu'à combien peut-on être remboursé ?
Bouygues Telecom ne s'appuie pas sur la simple bonne foi du client, vous vous en doutez. Le prix constaté est vérifié par un organisme tiers indépendant mandaté par l'opérateur, dont le constat fait foi. Une fois le dossier validé, le remboursement tombe par virement bancaire, mais patience, car il faut compter six à huit semaines d'attente.
Sachez que douze enseignes sont reconnus par Bouygues Telecom. Il y a Darty, Boulanger, Fnac, Amazon, Cdiscount, Carrefour, Auchan, l'Apple Store, le Samsung Store et évidemment les concurrents directs de l'opérateur, à savoir Orange, SFR et Free. Attention là aussi : les marketplaces ne sont pas prises en compte. Donc si par exemple vous achetez via Amazon, vérifiez bien qu'il y ait sur votre page la mention « vendu et expédié par Amazon ». Le smartphone doit impérativement être vendu directement par l'enseigne elle-même, et non par un vendeur tiers hébergé sur sa plateforme.
En ce qui concerne le plafond, le remboursement ne se déclenche qu'à partir de 5 euros d'écart, et grimpe au maximum à 150 euros par demande, dans la limite de trois demandes par an (soit 450 euros de gain potentiel annuel). « Nous offrons à nos clients la certitude de faire le meilleur choix », assure Marc Laurier, le directeur Marketing grand public de Bouygues Telecom.