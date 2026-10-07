Le passage en caisse pourrait devenir nettement moins confortable pour des millions de salariés. Alors que l’Assemblée nationale examine une réforme des titres-restaurant, plusieurs amendements, notamment portés par des élus MoDem et Renaissance, proposaient de limiter leur utilisation dans les magasins, tout en conservant un plafond de 25 euros au restaurant.

Lors de l’examen en commission ce 7 octobre, l’amendement de Bertrand Sorre évoquant une limite de 10 euros dans les grandes surfaces n’a pas été soutenu. Une proposition MoDem fixant cette limite à 15 euros hors restaurants a été rejetée. Le texte doit être débattu dans l’hémicycle le 12 octobre, où ces pistes pourraient être proposées à nouveau.