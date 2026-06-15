La fintech française Vaziva rejoint le club fermé des émetteurs de titres-restaurant, comme elle l'annonce ce lundi. Avec la promesse de plus de simplicité pour les restaurateurs indépendants notamment.
Vaziva annonce ce lundi 15 juin 2026 avoir décroché l'agrément officiel de la Commission nationale des Titres-Restaurant (CNTR), une autorisation jusqu'à maintenant détenue par une quinzaine d'acteurs en France. La fintech, déjà connue pour sa carte multi-avantages dédiée aux CSE, pourra émettre et gérer ses propres tickets restaurant dématérialisés. Elle promet de simplifier la vie des restaurateurs indépendants grâce à un remboursement plus rapide et des frais repensés.
Vaziva obtient l'agrément CNTR pour émettre des tickets restaurant
Vaziva a donc reçu le feu vert de la Commission nationale des Titres-Restaurant (CNTR), qui encadre 248 000 commerces agréés et 6 millions de salariés bénéficiaires en France. Un tournant pour cette française cotée sur Euronext Growth Paris (mnémonique ALVAZ), qui travaille déjà avec des entreprises comme McDonald'ds, Veolia, LVMH, Suez, Stellantis, Chanel ou Indigo, et qui s'installe désormais aux côtés des acteurs historiques du secteur.
Jusqu'ici, Vaziva s'était surtout fait un nom grâce à sa carte multi-avantages Mastercard, utilisée par bon nombre d'entreprises et de collectivités pour distribuer les dotations sociales des CSE (cadeaux, vacances, loisirs, culture, mobilité). Vaziva dit utiliser une intelligence artificielle capable d'organiser automatiquement ces avantages selon les habitudes de consommation des salariés.
Des titres-restaurant pensés pour les restaurateurs indépendants
Sur le terrain, les restaurateurs doivent parfois composer avec des délais de remboursement à rallonge, des outils peu pratiques et des grilles tarifaires difficiles à décrypter. Vaziva veut y remédier avec une seule plateforme technique et des coûts mieux maîtrisés, en élargissant progressivement l'acceptation à des restaurateurs indépendants encore non référencés par la CNTR.
Son fondateur, Patrick Berthé, qualifie cette nouvelle offre de solution « plus simple, plus rapide et plus équitable, notamment pour les restaurateurs ». Du côté des salariés, la carte CSE déjà en poche pourra accueillir les tickets restaurant, dans un wallet dédié et séparé des autres dotations. Vaziva rejoint Edenred, Pluxee, Swile ou encore Worklife parmi les émetteurs reconnus.