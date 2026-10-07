Google Home n’arrive plus à modifier la couleur d’ampoules connectées de plusieurs marques, dont Philips Hue. L’allumage et la luminosité fonctionnent toujours, et Google n’a pas encore reconnu le problème.
Une ampoule connectée qui se contente de s’allumer reste une simple ampoule. C’est ce qu’ont découvert mardi avec surprise de nombreux utilisateurs de Google Home, d’après Android Authority, dont les lampes ont soudain perdu le goût des couleurs. Le coupable n’est pas la lumière, mais la couche logicielle qui prétend la commander.
Un bug qui touche l’app, la voix et les routines
Le problème a été signalé sur le subreddit de Google Home : l’utilisateur à l’origine du message n’arrive plus à changer la couleur de ses lampes, ni depuis l’application, ni par la voix via un Google Home Speaker via un écran Google Nest Hub. Les routines, ces scénarios automatiques censés modifier la teinte des lumières, seraient elles aussi touchées. Une douzaine d’utilisateurs ont répondu en confirmant la panne.
Le journaliste d’Android Authority a fait le test mardi matin avec ses ampoules Philips Hue, sans succès : ni l’application Google Home ni ses différentes enceintes connectées ne parvenaient à modifier la couleur. Le problème toucherait des fabricants variés.
Seule la couleur est en cause. L’allumage, l’extinction et la luminosité se règlent normalement via Google Home. Le contournement tient en une phrase : l'application du fabricant permet toujours de changer la teinte, ce qui désigne Google Home, et non les ampoules, comme source du souci. Google n’a, pour l’instant, ni reconnu la panne ni annoncé de correctif.
Un nouvel épisode dans une série de couacs sur les couleurs
Le journaliste à l’origine de l’information a fait le test mardi matin avec ses ampoules Philips Hue, sans succès : ni l’application Google Home ni ses différentes enceintes connectées ne parvenaient à modifier la couleur. Le problème toucherait des fabricants variés.
En avril 2026, c’est l’interface qui avait perdu les commandes de couleur sur certaines ampoules, ne laissant que quelques nuances de blanc. Un contournement existait, en passant par l'application du fabricant, et Google avait annoncé début mai avoir corrigé le défaut.
Les signalements actuels ne mentionnent aucune région, et rien ne permet donc de dire que la France est épargnée ou concernée. En attendant un correctif, mieux vaut passer par l'application du fabricant (Hue, WiZ, Tapo ou autre) pour changer les teintes, et vérifier que les scénarios Google Home basés sur une couleur ne sont pas pris en défaut.