Le problème a été signalé sur le subreddit de Google Home : l’utilisateur à l’origine du message n’arrive plus à changer la couleur de ses lampes, ni depuis l’application, ni par la voix via un Google Home Speaker via un écran Google Nest Hub. Les routines, ces scénarios automatiques censés modifier la teinte des lumières, seraient elles aussi touchées. Une douzaine d’utilisateurs ont répondu en confirmant la panne.

Le journaliste d’Android Authority a fait le test mardi matin avec ses ampoules Philips Hue, sans succès : ni l’application Google Home ni ses différentes enceintes connectées ne parvenaient à modifier la couleur. Le problème toucherait des fabricants variés.

Seule la couleur est en cause. L’allumage, l’extinction et la luminosité se règlent normalement via Google Home. Le contournement tient en une phrase : l'application du fabricant permet toujours de changer la teinte, ce qui désigne Google Home, et non les ampoules, comme source du souci. Google n’a, pour l’instant, ni reconnu la panne ni annoncé de correctif.