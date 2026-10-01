Dans Google Home, abaisser la luminosité à 0 % pouvait laisser les ampoules allumées au minimum. Une mise à jour envoie désormais une commande d’extinction, y compris pour les groupes de lumières. Le correctif est en cours de déploiement dans l’application Android.
Le détail compte : régler une ampoule au plus bas et lui demander de s’éteindre sont deux commandes différentes. Jusqu’ici, le curseur de Google Home pouvait afficher 0 % tout en laissant une lueur dans la pièce.
Google Home envoie enfin un ordre d’extinction à 0 %
Le correctif concerne les lumières individuelles et les variateurs de groupes. D’après 9to5Google, amener leur curseur à 0 % déclenche maintenant une commande d’arrêt, là où les ampoules restaient auparavant allumées à leur intensité minimale. Google évoque ainsi la disparition de la lueur résiduelle et de la consommation qu’elle entraînait, sans chiffrer cette dernière.
La correction arrive avec la version 4.31.27.1 de l’application, et 9to5Google ne signale le déploiement que sur Android. Cette mise à jour de l’application est aussi différente des améliorations de Gemini pour Home, distribuées séparément aux utilisateurs de son accès anticipé.
La même vague de correctifs touche d’autres commandes domestiques. Dans l’onglet « Tous les appareils », les interrupteurs Matter déconnectés doivent désormais apparaître grisés : un bug pouvait auparavant masquer leur état hors ligne ou empêcher les tuiles de réagir aux pressions. L’appui long sur une tuile de favoris est également corrigé pour ouvrir le contrôleur de l’appareil ou l’éditeur de routine.
Google a aussi revu la reconnaissance des stores bannes et des rideaux, qui pouvaient être classés à tort parmi les stores. Pour les nouveaux appareils Nest, des corrections visent les interruptions de connexion Bluetooth et d’association Wi-Fi lors de l’installation sur Android et iOS. L’application peut en outre conserver sur le mobile les identifiants réseau afin de les réutiliser à l’ajout d’un autre appareil.
Gemini progresse à la voix, mais reste en accès anticipé
Côté assistant, Google annonce une fiabilité accrue de la commande « Hey Google, trouve mon téléphone », sans préciser la nature du correctif. La mise à jour vise également à améliorer la reconnaissance des conversations avec des bruits et des voix en arrière-plan qui empêchent la détection de chaque mot, les commandes personnalisées des routines et la reconnaissance des demandes dans les foyers où plusieurs langues sont parlées par les membres de la famille. Ces changements concernent Gemini pour Home en accès anticipé, pas tous les utilisateurs de l’application.
Cette distinction n’est pas nouvelle : de précédentes corrections de Google Home mêlaient déjà retouches de l’interface et progrès de l’assistant vocal. Pour les lumières, en revanche, le bénéfice attendu est immédiat et facile à vérifier : à 0 %, l’ampoule doit s’éteindre, pas simplement devenir difficile à voir.