Côté assistant, Google annonce une fiabilité accrue de la commande « Hey Google, trouve mon téléphone », sans préciser la nature du correctif. La mise à jour vise également à améliorer la reconnaissance des conversations avec des bruits et des voix en arrière-plan qui empêchent la détection de chaque mot, les commandes personnalisées des routines et la reconnaissance des demandes dans les foyers où plusieurs langues sont parlées par les membres de la famille. Ces changements concernent Gemini pour Home en accès anticipé, pas tous les utilisateurs de l’application.