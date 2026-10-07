Nous disposions justement d'une transcription du même fichier réalisée auparavant avec Plaud, un outil spécialisé dans l'enregistrement et la transcription. Plaud commettait davantage d'erreurs sur certains noms et, surtout, n'identifiait que « Speaker 1 » et « Speaker 2 » pour trois personnes différentes. En revanche, il avait réussi à traiter les 13 min 40 s en une seule passe, sans perdre une moitié de la conversation, le tout en très peu de temps en comparaison avec le workflow délicat auquel nous avons eu affaire avec ChatGPT. Sur notre essai, ChatGPT fournit donc le texte le plus agréable à exploiter, mais Plaud s'est montré nettement plus robuste dans le traitement de l'enregistrement lui-même.