OpenAI permet désormais d’envoyer directement un fichier audio à ChatGPT pour le transcrire, le résumer ou l’interroger. Nous avons essayé la fonction avec deux véritables interviews en français : la qualité du texte est prometteuse, mais le traitement s’est montré long, fastidieux et parfois peu fiable.
ChatGPT accepte désormais officiellement les fichiers audio dans ses conversations. Réunions, interviews ou cours peuvent être transcrits, résumés ou transformés en notes structurées. Il est ensuite possible de poser des questions sur leur contenu comme on le ferait avec un document. La fonction est pour l'instant réservée aux abonnements ChatGPT payants et aux espaces de travail, Enterprise compris. L'offre gratuite n'y a pas accès. OpenAI prévient également que sa disponibilité peut varier selon la région, le modèle utilisé, la version de l'application et les réglages du workspace.
La transcription n'est toutefois pas nouvelle chez OpenAI. Whisper puis les modèles GPT-4o Transcribe permettaient déjà aux développeurs d'effectuer ce travail via l'API. Ce qui change ici est surtout l'usage : plus besoin d'API ni d'outil spécifique, il suffit théoriquement de déposer son fichier dans ChatGPT.
512 Mo maximum, mais notre interview d'1 h 30 n'est jamais passée
ChatGPT accepte notamment les MP3, WAV, FLAC, AAC, M4A et OGG, jusqu'à 512 Mo par fichier. Cela représente environ neuf heures en MP3 à 128 kbit/s, contre une cinquantaine de minutes pour du WAV stéréo 16 bits/44,1 kHz non compressé. Mais 512 Mo est une limite d'envoi, pas une garantie de transcription. OpenAI indique que les longs enregistrements peuvent être découpés en plusieurs sections lorsque Data Analysis est disponible et précise que les fichiers particulièrement longs peuvent expirer avant la fin de leur traitement. La qualité peut également varier selon la langue.
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code
Nos essais, réalisés le 7 octobre 2026 avec deux interviews téléphoniques en français, dans une bonne qualité sonore, le montrent assez bien. Il s'agit d'un premier retour d'usage et non d'un benchmark exhaustif. Avec un premier MP3 d'environ 1 h 30, ChatGPT a correctement identifié le fichier et sa durée, mais n'a finalement pas réussi à le transcrire dans notre session. Il nous a proposé de connecter le service tiers Descript. Lorsque nous lui avons demandé de ne faire appel à aucun service externe, l'assistant a indiqué ne pas disposer, dans cet environnement, du moteur nécessaire pour ce fichier.
À 13 minutes, la transcription fonctionne… mais oublie la moitié de l'entretien
Nous avons renouvelé l’expérience avec une seconde interview de 13 minutes et quelques et trois interlocuteurs. Cette fois, ChatGPT est allé plus loin, mais certainement pas en une seule étape. Il nous a d’abord demandé de découper l’enregistrement en deux fichiers de 6 min 50 s, puis de les réimporter dans la conversation. Une fois les deux morceaux envoyés, il a produit une transcription présentée comme complète… qui ne couvrait en réalité qu’une moitié de l’entretien.
Il a ensuite fallu lui signaler l’anomalie, lui demander de vérifier ce qu’il avait effectivement traité, corriger une première mauvaise interprétation de sa part, puis relancer le travail avant d’obtenir les deux parties dans le bon ordre. Les derniers échanges restaient encore dépourvus d’horodatage précis.
Autrement dit, la fonction marche, mais le workflow reste loin de la simplicité promise par un simple glisser-déposer. Sur notre test, il a fallu plusieurs manipulations, vérifications et corrections pour arriver à une transcription exploitable.
- Format carte bancaire bluffant
- Quatre micros au top, même en environnement bruyant
- Écran AMOLED utile
Nous disposions justement d'une transcription du même fichier réalisée auparavant avec Plaud, un outil spécialisé dans l'enregistrement et la transcription. Plaud commettait davantage d'erreurs sur certains noms et, surtout, n'identifiait que « Speaker 1 » et « Speaker 2 » pour trois personnes différentes. En revanche, il avait réussi à traiter les 13 min 40 s en une seule passe, sans perdre une moitié de la conversation, le tout en très peu de temps en comparaison avec le workflow délicat auquel nous avons eu affaire avec ChatGPT. Sur notre essai, ChatGPT fournit donc le texte le plus agréable à exploiter, mais Plaud s'est montré nettement plus robuste dans le traitement de l'enregistrement lui-même.
Pratique, mais certainement pas à utiliser les yeux fermés
OpenAI reconnaît que les transcriptions peuvent comporter des erreurs et que l'identification des intervenants peut elle aussi être peu fiable. Notre test montre qu'il faut vérifier davantage que les noms et les citations : il faut aussi s'assurer que l'intégralité de l'enregistrement a réellement été traitée.
Une précaution supplémentaire s'impose avec les contenus sensibles. Sur les comptes personnels, les nouvelles conversations peuvent servir à améliorer les modèles si l'option « Améliorer le modèle pour tous » reste activée ; elle peut être désactivée dans les contrôles des données. Par défaut, OpenAI n'entraîne en revanche pas ses modèles sur les contenus des espaces Business, Enterprise et Edu.
Pouvoir déposer un MP3 puis demander immédiatement une transcription, un résumé ou une recherche dans son contenu reste une évolution très pratique. Mais après nos essais, mieux vaut encore conserver précieusement l'enregistrement original et contrôler ce que ChatGPT affirme avoir entendu.