En Europe, des parlementaires se sont saisis de la question des lunettes connectées. La député européenne centriste slovaque, Veronika Cifrova Ostrihonova, a ainsi interpelé la Commission européenne sur ces appareils cet été.

Elle l'a fait suite à un scandale en Croatie à l'occasion duquel un homme avait utilisé ces lunettes pour filmer des enfants nus à leur insu. Elle a demandé à Bruxelles de vérifier si ces appareils respectaient bien le RGPD. Pour le moment, Bruxelles a répondu que la question relevait des États. Le Comité européen de la protection des données prépare lui pour l'automne un rapport sur « l'acceptabilité sociale » des lunettes connectées.