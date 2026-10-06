Les lunettes connectées équipées de caméra interrogent de plus en plus sur leur place dans le respect de la vie privée. Et des gouvernements dans le monde avancent sur de nouvelles lois qui pourraient en restreindre fortement l'utilisation.
Se faire filmer à son insu par quelqu'un qui porte des lunettes connectées, c'est devenu une inquiétude massive avec la popularité croissante de ces appareils. Si les constructeurs comme Meta essayent de faire en sorte qu'il soit toujours possible de voir un voyant quand la caméra est allumée, les autorités politiques se saisissent de plus en plus de la question. Et ce, un peu partout dans le monde.
Le débat s'installe en Europe sur la réglementation des lunettes connectées
En Europe, des parlementaires se sont saisis de la question des lunettes connectées. La député européenne centriste slovaque, Veronika Cifrova Ostrihonova, a ainsi interpelé la Commission européenne sur ces appareils cet été.
Elle l'a fait suite à un scandale en Croatie à l'occasion duquel un homme avait utilisé ces lunettes pour filmer des enfants nus à leur insu. Elle a demandé à Bruxelles de vérifier si ces appareils respectaient bien le RGPD. Pour le moment, Bruxelles a répondu que la question relevait des États. Le Comité européen de la protection des données prépare lui pour l'automne un rapport sur « l'acceptabilité sociale » des lunettes connectées.
La Norvège, le Royaume-uni ou l'Australie veulent déjà aller plus loin
Et dans d'autres endroits de la planète, on veut déjà aller plus loin. Au Royaume-Uni, les tribunaux d'Angleterre et du Pays de Galles ont ainsi déjà interdit ces lunettes dans les bâtiments judiciaires, alors que des restrictions de leur port dans les cinémas du pays se mettent en place. En Australie, le gouvernement fédéral souhaite les interdire dans ses locaux, pendant qu'un réflexion est amorcée sur leur potentielle interdiction, et les exceptions possibles à cette interdiction.
Enfin, plus dur encore, en Norvège, ces lunettes sont déjà interdites dans les écoles d'Oslo. Et le gouvernement veut mettre en place une interdiction temporaire des lunettes connectées partout où les gens peuvent se réunir en public - comme les parcs, les plages, les musées ou les centres commerciaux. Une bonne idée ?