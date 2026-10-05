Lors du lancement à Austin, en juin 2025, Tesla proposait des courses jusqu’à minuit. Fin août 2026, le constructeur a avancé la dernière heure de prise en charge à 22 heures. Avec l’extension du 2 octobre, les clients d’Austin peuvent réserver un trajet jusqu’à 23 heures, soit une heure de moins qu'à l’ouverture du service.

Tesla fait rouler ses Robotaxis dans sept villes américaines, dont Miami et la baie de San Francisco, avec encore un employé de sécurité à bord dans certaines d’entre elles selon la réglementation locale. Partout, le constructeur confie la détection des obstacles à ses seules caméras. Pour une caméra, un chaton gris sur un bitume gris est une tache presque invisible, faute de contraste, surtout quand l’éclairage public est faible.

En juillet, lors des premiers essais du Cybercab sans volant ni pédales, on vous disait que la fiabilité de ces caméras peut diminuer par faible luminosité ou sous une forte pluie. Waymo, le principal concurrent de Tesla, ajoute des lidars et des radars aux caméras de ses véhicules. Avec un lidar, la distance d’un objet est calculée à partir du temps de retour d’impulsions laser, quelle que soit la lumière ambiante. La couleur du pelage d'un chat ne change alors rien à sa détection. Dans sa réponse, Elon Musk n’a évoqué aucun changement de capteurs, et Tesla n'a annoncé aucune date pour un service après 23 heures.