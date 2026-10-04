Quelques jours après la proclamation des résultats, plusieurs spécialistes de la microscopie ont passé la vidéo au crible sur les réseaux sociaux. Edward Phelps, professeur associé en bio-ingénierie à l’université de Floride, a d’abord pointé les formes violettes visibles sous les cils. « Elles ressemblent à des mitochondries, mais une telle structure sous-épithéliale n’existe pas en biologie », a-t-il souligné. À l’écran, ces formes apparaissent et disparaissent d’une image à l'autre, tandis que des cils verts « surgissent de nulle part » et ne correspondent pas à leur taille connue. Nikon n’avait jamais expliqué, dans sa présentation de la vidéo, la nature de ces structures colorées, si bien que le chercheur a réclamé des comptes. « La communauté des microscopistes mérite une explication de la part de Nikon », a-t-il insisté.

Le 22 septembre, Nikon a ajouté sur le blog du concours que Ning Xu avait employé un modèle d’IA « non supervisé » pour l’aider au post-traitement. Ian Donovan, doctorant en médecine et en sciences au centre médical UT Southwestern, au Texas, a de son côté soumis la vidéo à Gemini, avec à la clé la détection d’un filigrane SynthID. Google insère ce marquage invisible dans les images et vidéos créées ou modifiées par ses modèles d’IA, et n’importe quel utilisateur peut vérifier sa présence depuis l’application Gemini.

En cas de résultat positif, tout ou partie du contenu a été créé ou modifié par l’un de ses modèles, précise l’entreprise. Avec ce seul test, impossible de savoir si les cils sont l’œuvre d'un générateur ou s’ils ont seulement été colorés par un outil de Google.