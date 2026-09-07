L’affaire avait sidéré la communauté scientifique il y a deux ans. Une revue réputée sérieuse avait publié sans sourciller une étude illustrée par un rat au pénis démesuré et aux organes fantaisistes, entièrement généré par une IA, Midjourney, qui avait le vent en poupe. Si le résultat prête à sourire, il révèle une faille inquiétante du comité de relecture, censé vérifier chaque détail avant publication. Pour débusquer ces faux travaux, des « détecteurs » de fraudes traquent désormais les bavures les plus flagrantes, comme ces fragments de requêtes (« En tant qu’IA ») copiés-collés par inadvertance par des auteurs négligents. Plus grave encore, d'autres chercheurs ont carrément dissimulé des instructions destinées à manipuler l'évaluation par les pairs, une pratique découverte sur la plateforme Arxiv et qui implique des universitaires de 14 établissements prestigieux. Pour le CNRS, le scandale ne réside d'ailleurs pas dans l’usage de ces technologies, mais dans leur dissimulation. Cacher l'intervention d'une machine constitue un manquement éthique majeur, l'humain restant le seul et unique responsable de ses résultats.