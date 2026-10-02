Le départ de Cristiano Ronaldo du rassemblement portugais cette semaine a de sérieuses répercussions sur le compte Instagram de la sélection nationale, qui a perdu plus de 1,7 million d'abonnés en 48 heures. Et la décrue continue.
Cristiano Ronaldo n'a pas encore officiellement expliqué son départ de la sélection du Portugal, même s'il est probable qu'il soit lié à sa mise sur le banc des derniers matchs de son équipe, qui dispute la Ligue des Nations ces jours-ci. Sur Instagram en tout cas, une partie de ses fans a déjà tranché. Ce vendredi soir, le compte officiel de la Seleção n'affichait plus « que » 23,2 millions d'abonnés au compteur, alors qu'il en comptait près de 2 millions de plus il y a un peu plus de 48 heures. Un exode éclair, qui donne la mesure de l'influence en ligne d'un joueur lui-même suivi par 679 millions de personnes sur le réseau social du groupe Meta.
Cristiano Ronaldo part, et ses fans se désabonnent en nombre
Sur les réseaux sociaux, les messages se multiplient ces dernières heures pour signaler la baisse fulgurante du nombre d'abonnés du compte @Portugal sur Instagram. Dimanche, face à la Norvège en Ligue des Nations, celui que l'on surnomme CR7 a vu toute la rencontre depuis le banc, sans entrer en jeu.
Mercredi soir, alors que la sélection se préparait à affronter le Danemark le lendemain, il a quitté Copenhague pour regagner Madrid en jet privé. La presse évoque des tensions avec le sélectionneur de 72 ans, Jorge Jesus, qui l'entraînait déjà la saison dernière à Al-Nassr, en Arabie saoudite, et qui a même fait le déplacement jusqu'à l'aéroport pour tenter de dissuader son joueur de s'en aller.
Dans un message publié sur les réseaux sociaux, la star de 41 ans, qui pourrait disputer sa dernière saison chez les professionnels, promet de livrer ses raisons aux Portugais lorsque le moment sera venu, tout en souhaitant bonne chance à ses coéquipiers. Mais ses fans n'ont pas attendu, et par solidarité, peut-on dire, ils se désabonnent en masse du compte Instagram de la sélection. Alors qu'il comptait 25 millions d'abonnés le 29 septembre 2026, il n'en totalise plus que 23,28 millions ce vendredi 2 octobre 2026, selon les statistiques récoltées par Clubic sur la plateforme Social Blade.
Cristiano Ronaldo, 29 fois plus suivi que sa propre sélection
Avec 679 millions d'abonnés, Ronaldo, ancienne gloire de Manchester United et du Real Madrid, est tout simplement 29 fois plus suivi que la Seleção. Le recordman des sélections et des buts avec le Portugal est devenu bien plus qu'un attaquant. Il est aujourd'hui un diffuseur, un média à part entière, dont chaque décision se répercute jusque dans les statistiques des autres. Quelle entreprise, influenceur ou star n'aimerait pas avoir le dixième des abonnés de « Cristiano » ?
On comprend bien que la star pèse plus lourd que l'institution qu'elle représente. Une partie de l'audience de la sélection du Portugal ne lui appartenait pas vraiment. Elle suivait un joueur, pas une équipe, et elle est partie avec lui. Le désabonnement, qui ne nécessite qu'un clic ou un petit doigt posé sur son téléphone, devient une forme de protestation massive, visible et mesurable, souvent avant même que les faits, les vrais, soient connus. Ces chiffres restent évidemment à relativiser, mais ils comptent pour la fédération portugaise, dont la valeur auprès des sponsors dépend en partie de ses audiences.
L'histoire retiendra, sur la pelouse, que les équipiers de CR7 ont battu le Danemark du joueur de l'OM Pierre-Emile Højbjerg, 4-2, hier soir à Copenhague. Sans l'idole de tout un peuple.