Cristiano Ronaldo n'a pas encore officiellement expliqué son départ de la sélection du Portugal, même s'il est probable qu'il soit lié à sa mise sur le banc des derniers matchs de son équipe, qui dispute la Ligue des Nations ces jours-ci. Sur Instagram en tout cas, une partie de ses fans a déjà tranché. Ce vendredi soir, le compte officiel de la Seleção n'affichait plus « que » 23,2 millions d'abonnés au compteur, alors qu'il en comptait près de 2 millions de plus il y a un peu plus de 48 heures. Un exode éclair, qui donne la mesure de l'influence en ligne d'un joueur lui-même suivi par 679 millions de personnes sur le réseau social du groupe Meta.