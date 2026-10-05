Avec Display Driver Uninstaller, il faut commencer par sélectionner le fabricant du pilote graphique que l’on souhaite supprimer. NVIDIA, AMD et Intel sont pris en charge, tout comme certains GPU Qualcomm et Lisuan dans les versions récentes du logiciel. Il reste ensuite à choisir le type de nettoyage souhaité.

Le logiciel peut supprimer les fichiers, dossiers, entrées de la base de registre et autres composants liés à l'installation du pilote. Le nettoyage n'est toutefois pas nécessairement absolu : DDU peut volontairement conserver certains éléments OEM ou composants spécifiques lorsque leur suppression risque de perturber le fonctionnement de la machine.

Le cas typique est celui d’un changement de fabricant de carte graphique, par exemple lors d'un passage d'AMD à NVIDIA ou inversement. Display Driver Uninstaller permet alors de supprimer les pilotes de l'ancien GPU avant d'installer ceux du nouveau matériel. L'outil peut également être utile lorsqu'une mise à jour provoque des dysfonctionnements ou qu'une nouvelle installation refuse de fonctionner correctement.

En revanche, remplacer une carte graphique par un autre modèle utilisant le même environnement de pilotes ne nécessite pas systématiquement DDU si tout fonctionne normalement.

Display Driver Uninstaller permet également d'empêcher temporairement Windows Update d'installer automatiquement un pilote graphique pendant l'opération. Le développeur recommande par ailleurs de couper la connexion Internet ou de bloquer Windows Update jusqu'à l'installation du nouveau pilote afin d'éviter que Windows n'intervienne entre les deux opérations.