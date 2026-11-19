Vous voulez récupérer les paroles d’un morceau, fabriquer une version karaoké ou isoler la batterie et la basse d’un mix ? Grâce à plusieurs modèles d'IA, Ultimate Vocal Remover sépare les composants d’un fichier audio. Le traitement se fait localement et l’application, entièrement gratuite, est open source.
Les instruments et le chant d'un morceau de musique sont mélangés dans le même fichier. Pour les dissocier, les modèles d'IA tentent d'estimer chaque source sonore à partir du mixage final. C'est ce que font les modèles de séparation de sources utilisés par Ultimate Vocal Remover.
Une chanson se transforme en plusieurs pistes distinctes
L'une des utilisations fréquentes d'Ultimate Vocal Remover est l'extraction de l'instrumental d’un morceau pour créer une version karaoké. Mais il peut aussi isoler la voix afin de travailler dessus séparément, par exemple pour préparer un remix, récupérer un passage vocal, ou extraire un sample.
Avec les modèles Demucs compatibles, le logiciel sépare notamment les voix, la batterie, la basse et les autres instruments. Le résultat dépend toutefois beaucoup du morceau et du modèle choisi : certains passages complexes ou certains effets peuvent rester audibles d'une piste à l'autre.
- Gratuit et open source
- Plusieurs modèles de séparation
- Traitement audio en local
Plusieurs modèles pour un résultat plus propre
Ultimate Vocal Remover ne mise pas tout sur une seule méthode pour décortiquer les morceaux. L’application a accès à plusieurs outils, notamment MDX-Net, VR Architecture et Demucs. On peut ainsi essayer différents modèles lorsqu’une première séparation laisse trop de voix dans l’instrumental, ou l'inverse.
Le mode « Ensemble » permet même de combiner plusieurs modèles afin d’affiner la séparation. Cette possibilité est plutôt dédiée aux utilisateurs prêts à pousser la prise en main pour améliorer le résultat. En revanche, un usage occasionnel peut se contenter d’un modèle prédéfini.
Ultimate Vocal Remover fonctionne sous Windows, macOS et Linux, mais son installation sur Linux nécessite une configuration manuelle. Il peut exploiter le GPU pour accélérer les traitements. En contrepartie, les modèles sont assez gourmands : une carte graphique compatible est préférable et un traitement sur CPU peut demander beaucoup de patience.
L'application est destinée aux musiciens, créateurs de karaoké ou amateurs de remix qui veulent récupérer des pistes séparées sans passer par un service en ligne. Et comme les fichiers sont traités localement, il peut aussi trouver sa place dans un workflow où l’on préfère garder ses sources audio sur son ordinateur.
- Gratuit et open source
- Plusieurs modèles de séparation
- Traitement audio en local