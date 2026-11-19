Plusieurs modèles pour un résultat plus propre

Ultimate Vocal Remover ne mise pas tout sur une seule méthode pour décortiquer les morceaux. L’application a accès à plusieurs outils, notamment MDX-Net, VR Architecture et Demucs. On peut ainsi essayer différents modèles lorsqu’une première séparation laisse trop de voix dans l’instrumental, ou l'inverse.

Le mode « Ensemble » permet même de combiner plusieurs modèles afin d’affiner la séparation. Cette possibilité est plutôt dédiée aux utilisateurs prêts à pousser la prise en main pour améliorer le résultat. En revanche, un usage occasionnel peut se contenter d’un modèle prédéfini.

Ultimate Vocal Remover fonctionne sous Windows, macOS et Linux, mais son installation sur Linux nécessite une configuration manuelle. Il peut exploiter le GPU pour accélérer les traitements. En contrepartie, les modèles sont assez gourmands : une carte graphique compatible est préférable et un traitement sur CPU peut demander beaucoup de patience.

L'application est destinée aux musiciens, créateurs de karaoké ou amateurs de remix qui veulent récupérer des pistes séparées sans passer par un service en ligne. Et comme les fichiers sont traités localement, il peut aussi trouver sa place dans un workflow où l’on préfère garder ses sources audio sur son ordinateur.