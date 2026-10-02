Selon Mediapart, un proche qui échangeait avec Jordan Bardella sur Facebook Messenger a demandé à Meta l'archive de ses propres discussions, puis l'a transmise aux journalistes. Le dossier, qui regroupe toutes les conversations de cette source, celle avec Bardella comprise, a été généré automatiquement par la plateforme américaine. Difficile de soupçonner Meta d'avoir fabriqué un faux, d'où la certitude affichée par Mediapart, à savoir que ces échanges n'ont pas été modifiés depuis 2013. Par précaution, l'extraction a en outre été certifiée par un commissaire de justice, le 29 septembre.