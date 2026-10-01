Ce jeu cumule deux difficultés redoutables pour une IA. D’abord, le nombre de configurations possibles pour les pièces dépasse 1033. Ensuite, une grande partie de l’information reste cachée, puisque chaque joueur place ses 40 pièces sans en révéler l’identité à son adversaire.

Impossible, dans ces conditions, de simplement calculer les coups à venir comme si tout était visible. Ataraxos doit en permanence estimer ce qui peut se cacher derrière les pièces adverses, attribuer des probabilités à plusieurs scénarios et jouer en conséquence. Chaque affrontement révélant l’identité des pièces engagées, le gain ne se mesure pas seulement en matériel. Un combat apporte aussi de nouvelles informations pour affiner les hypothèses sur le dispositif adverse.

C’est ce mélange de calcul, de déduction, de prise de risque et de bluff qui a longtemps rendu Stratego si difficile à maîtriser pour les machines. DeepMind avait déjà fait sauter une partie du verrou en 2022 avec DeepNash. Le programme avait atteint un niveau expert et s’était hissé dans le trio de tête de la plateforme Gravon. Il n’avait toutefois pas démontré la même domination directe face à l’élite humaine.

Ataraxos va plus loin. Son entraînement repose sur des parties jouées contre lui-même, auxquelles s’ajoute une phase de recherche au moment de choisir un coup. Le système tente notamment d’estimer l’identité des pièces encore cachées avant d’explorer différentes décisions possibles.

Enfin, selon une estimation fondée sur les tarifs de location du matériel en 2025, un entraînement complet d’Ataraxos aurait coûté moins de 8 000 dollars, contre plusieurs millions pour reproduire celui de DeepNash.