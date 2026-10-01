Après les échecs, le Go ou le poker, un nouveau bastion humain vient de céder. Ataraxos a largement dominé l’un des meilleurs joueurs de Stratego de l’histoire, un jeu particulièrement retors pour les machines puisque l’essentiel des informations reste caché.
Les échecs sont tombés, puis le Go, puis le poker. Stratego tenait encore. Une équipe réunissant des chercheurs du MIT, de Carnegie Mellon, de Stanford et de l’université de New York vient pourtant de présenter Ataraxos, une IA capable de dépasser les meilleurs joueurs humains.
Pour le vérifier, les chercheurs l’ont opposée en juillet 2025 au Néerlandais Pim Niemeijer, quadruple champion du monde et figure historique de la discipline. Sur vingt parties, la machine en a remporté quinze, pour une seule défaite et quatre parties nulles. Les auteurs de l’étude publiée dans le numéro daté du 1er octobre 2026 de Nature parlent de la première démonstration clairement surhumaine jamais obtenue à Stratego.
Stratego avait tout pour faire trébucher les machines
Ce jeu cumule deux difficultés redoutables pour une IA. D’abord, le nombre de configurations possibles pour les pièces dépasse 1033. Ensuite, une grande partie de l’information reste cachée, puisque chaque joueur place ses 40 pièces sans en révéler l’identité à son adversaire.
Impossible, dans ces conditions, de simplement calculer les coups à venir comme si tout était visible. Ataraxos doit en permanence estimer ce qui peut se cacher derrière les pièces adverses, attribuer des probabilités à plusieurs scénarios et jouer en conséquence. Chaque affrontement révélant l’identité des pièces engagées, le gain ne se mesure pas seulement en matériel. Un combat apporte aussi de nouvelles informations pour affiner les hypothèses sur le dispositif adverse.
C’est ce mélange de calcul, de déduction, de prise de risque et de bluff qui a longtemps rendu Stratego si difficile à maîtriser pour les machines. DeepMind avait déjà fait sauter une partie du verrou en 2022 avec DeepNash. Le programme avait atteint un niveau expert et s’était hissé dans le trio de tête de la plateforme Gravon. Il n’avait toutefois pas démontré la même domination directe face à l’élite humaine.
Ataraxos va plus loin. Son entraînement repose sur des parties jouées contre lui-même, auxquelles s’ajoute une phase de recherche au moment de choisir un coup. Le système tente notamment d’estimer l’identité des pièces encore cachées avant d’explorer différentes décisions possibles.
Enfin, selon une estimation fondée sur les tarifs de location du matériel en 2025, un entraînement complet d’Ataraxos aurait coûté moins de 8 000 dollars, contre plusieurs millions pour reproduire celui de DeepNash.
Les derniers refuges humains deviennent de plus en plus rares
Stratego rejoint ainsi une liste déjà bien remplie. Deep Blue avait battu Garry Kasparov aux échecs en 1997, AlphaGo s’était imposé 4 à 1 face à Lee Sedol en 2016, puis Libratus avait pris le dessus sur quatre grands joueurs de poker l’année suivante. Pluribus avait ensuite étendu la performance aux tables de Texas Hold’em à six joueurs.
Les défis encore ouverts deviennent justement ceux dans lesquels l’information est incomplète et les interactions humaines difficiles à réduire à quelques règles. Le bridge, par exemple, n’a pas encore totalement cédé : une IA a certes battu des champions du monde en 2022, mais dans une version simplifiée qui supprimait notamment toute la phase d’enchères.
Même constat pour Diplomacy. Cicero, développé par Meta, s’est hissé parmi les 10% des meilleurs joueurs d’une ligue en ligne, mais son créateur le présentait encore comme une IA de niveau humain plutôt que comme une machine ayant nettement dépassé les meilleurs spécialistes. Après Stratego, la liste des disciplines où l’homme conserve un avantage net sur la machine commence sérieusement à se réduire.