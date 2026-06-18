Concrètement pour ce défi : le format Standard propose une base de 2 000 cartes dont 60 constituent un deck, les cartes ne sont pas visibles de l'adversaire, les tirages sont aléatoires et les capacités interagissent de façon combinatoire. L'IA devra gérer l'incertitude à chaque coup, pas seulement calculer des variantes sur un plateau figé. Précision utile pour éviter toute confusion avec les tendances actuelles du secteur : la compétition cible le machine learning traditionnel (apprentissage par renforcement, systèmes à base de règles), le même type d'algorithme utilisé dans les programmes d'échecs depuis des décennies, pas l'IA générative.

Une première pour The Pokemon Company, qui divise déjà la communauté

Claude 3.7 Sonnet s'était mesuré à Pokémon Rouge sur Twitch début 2025, en démonstration organisée par Anthropic pour illustrer les capacités agentiques du modèle. Gemini 2.5 Pro avait suivi quelques mois plus tard, avec une curiosité relevée par DeepMind : des phases de « panique » observable dans le comportement du modèle lors de combats tendus, caractérisées par une dégradation du raisonnement sous pression. Ces expériences portaient sur le jeu vidéo solo en univers ouvert ; le défi lancé cette semaine s'attaque au jeu de cartes compétitif, un problème structurellement différent.