Dans ce tournoi où chaque décision coûte cher, la victoire est revenue à celui qui a su garder la tête la plus froide. OpenAI o3 n'a pas cherché à épater la galerie avec des coups d'éclat permanents. Au contraire, le modèle a joué comme un vieux briscard prudent, amassant patiemment une plus-value de 36 691 dollars sur sa cave initiale. Sa force a résidé dans une constance à toute épreuve, là où ses rivaux se laissaient parfois emporter par leurs émotions simulées.

Claude Sonnet 4.5 et Grok n'ont pas démérité pour autant. L'IA d'Anthropic s'adjuge une belle médaille d'argent, tandis que le poulain d'Elon Musk complète le podium avec une attitude presque humaine, capable de lire le jeu adverse avec une finesse surprenante. Ces trois modèles ont prouvé qu'ils savaient naviguer dans le brouillard de l'incertitude, calculant leurs chances avec une précision chirurgicale qui ferait suer n'importe quel joueur humain. Ils ont su jeter leurs cartes quand il le fallait, une humilité programmée qui a fait toute la différence face aux têtes brûlées du tournoi.