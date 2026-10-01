Dans le détail, le vecteur d’infection repose sur un GPT baptisé « Plus 5.6 », promu par l’intermédiaire de résultats sponsorisés sur Google. Hébergé sur chatgpt.com comme n’importe quel GPT personnalisé, il profite du domaine officiel d’OpenAI pour inspirer confiance, avant de prétexter des difficultés rencontrées par le service principal et d’orienter l’internaute vers un prétendu site de secours hébergé sur Google Sites.

La page de redirection affiche alors un faux contrôle anti-bot aux couleurs de Cloudflare et, comme dans toute attaque ClickFix qui se respecte, présente l’exécution d’une commande PowerShell comme nécessaire pour accéder au service promis. Lancée par la victime elle-même, cette commande récupère un fichier MSI qui amorce l’installation du malware, sans qu’aucune faille de ChatGPT ait besoin d’être exploitée.

Le programme d’installation dépose ensuite plusieurs composants sur la machine, parmi lesquels un exécutable légitime signé par Canon ou, selon les variantes, par Stardock, que les pirates détournent pour lui faire charger une DLL malveillante, point de départ d’une série de composants chiffrés exécutés en mémoire pour limiter les traces sur le disque et compliquer la détection de l’infection jusqu’au lancement du RAT.

Le cheval de Troie donne alors aux attaquants un accès très large à la machine : contrôle du bureau à distance, recherche de fichiers, reconnaissance du système, capture audio et vidéo ou encore exécution de charges supplémentaires. Pour survivre aux redémarrages, il crée une entrée dans le Registre Windows et une tâche planifiée, baptisées « Canon Configuration Reader » dans un cas et « Stardock DeElevation Tool » dans l’autre.

Huntress a relié au moins 40 incidents à la page utilisée dans cette campagne, mais seuls deux ont formellement pu être rattachés à un GPT personnalisé. OpenAI avait supprimé le premier GPT signalé par les chercheurs le 25 septembre ; deux jours plus tard, Huntress en repérait un second associé à la même opération.