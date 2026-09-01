ValleyRAT circule aussi sous le nom Winos 4.0. Le groupe Silver Fox exploite cette porte dérobée à distance depuis plusieurs mois, à travers des logiciels détournés. Cette fois, les pirates dissimulent le malware dans QN Wallpaper, un gestionnaire de fonds d’écran de l’éditeur chinois Keansoft. Dans sa version d’origine, le logiciel installe des applications partenaires et affiche des bandeaux publicitaires.

Là où la malice se situe, c'est qu'une partie des utilisateurs ajoute alors le programme aux listes d’exclusion de leur antivirus, pour continuer à profiter de ses fonctions sans alerte. Les pirates utilisent cette tolérance acquise et glissent une bibliothèque malveillante, libcef.dll, aux côtés de l’exécutable authentique et signé QnWallpaper.exe.

Au lancement du programme, Windows charge cette bibliothèque frauduleuse à la place de la légitime. C'est le DLL sideloading. La technique détourne l’ordre dans lequel Windows recherche ses bibliothèques au démarrage d’un programme.

