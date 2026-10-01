Amazon n’a pas voulu chiffrer la résolution de ces photos. D’après l’entreprise, elle est « équivalente ou inférieure » à celle des clichés envoyés aux clients pour prouver la livraison. La cadence de prise de vue est tout aussi floue. Dave Lee, chroniqueur tech de Bloomberg, a avancé une image « toutes les quelques secondes au moins ». Viraj Chatterjee a parlé d’une « bonne supposition », mais n'a pas voulu dire s’il y en avait plusieurs par seconde.

Pour atteindre une porte à l’arrière d’une maison, un livreur traverse parfois un jardin privé, et Amazon en récupère alors les images. L’entreprise a promis de flouter automatiquement toute personne photographiée, jusqu’au voisin en train de bronzer sur sa pelouse, avant qu’un employé examine l’image. Les plaques d’immatriculation seront elles aussi floutées. Pour Dave Lee, cet anonymat est illusoire, puisque tout l’intérêt, pour Amazon, est justement de rattacher chaque image à l’adresse d'un client précis.

Amazon n'a pas dit combien de temps elle garderait ces photos. Interrogé sur un éventuel accès de la police, Viraj Chatterjee a d’abord dit ne pas savoir. Un porte-parole a ensuite confirmé qu'un mandat suffirait aux enquêteurs pour les obtenir. Les clients, eux, n’auront aucun moyen de consulter les photos de leur maison ni d’en demander la suppression, et Amazon ne prévoit même pas de les prévenir de l’arrivée de ces lunettes, peut-on lire dans The Verge. « Il n'a jamais été question de surveillance », a insisté Viraj Chatterjee. Selon lui, Amazon veut simplement rendre l’expérience « agréable » et réduire les erreurs de livraison. En février, le groupe avait pourtant dû renoncer, après une vague de critiques sur la surveillance de masse, à partager les vidéos de ses sonnettes connectées Ring avec les polices américaines clientes de Flock Safety.