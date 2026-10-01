Au total, la DINUM a subi la compromission de deux de ses instances Metabase (l'une dédiée à ProConnect et l'autre à Nuage-Public), alors que le laboratoire d'innovation de l'ANSSI a lui vu 118 comptes utilisateurs être compromis.

Pour ce qui est du cas DINUM, des informations administratives d'organismes publics, des métadonnées de projets logiciels et des historiques de connexion ont été dérobés. Un problème qui serait ici limité, la majorité des données volées étant publiques, quand les historiques sont eux anonymisés. Pour ce qui est de la fuite de données chez l'ANSSI, des identifiants, des adresses emails et des mots de passe hachés ont été dérobés.

La DINUM a indiqué que les vulnérabilités ont été corrigées, que les comptes utilisateurs malveillants créés ont été détruits et que des accès ont été réinitialisés. L'ANSSI a elle aussi pris des mesures de correction des vulnérabilités, et a réinitialisé les mots de passe de l'ensemble des comptes (tout en désactivant au passage les comptes inactifs depuis au moins trois mois).