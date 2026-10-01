Même les services de l'État censés se battre contre la cybercriminalité sont vulnérables. La preuve avec l'ANSSI et la Dinum.
Quand un problème de piratage d'importance est repéré, c'est l'ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information) qui est en général appelée à la rescousse. C'est ainsi elle qui s'est penchée sur le cas très grave du piratage des impôts, et qui vient de publier son rapport d'incident sur ce dossier. Et pourtant, même cette institution doit semble-t-il passer par la case piratage !
La DINUM et l'ANSSI piratées à cause d'une vulnérabilité Metabase
La plateforme open-source Business Intelligence et de visualisation de données Metabase annonçait le 6 août dernier avoir détecté une faille zero-day critique, qui avait reçu le score CVS 10.0 - soit la note maximale pour la sévérité d'une vulnérabilité informatique.
Une faille qui a été utilisée par des pirates pour dérober des accès à des comptes utilisateurs du côté de l'ANSSI, mais aussi pour en créer de nouveaux malveillants à la DINUM (direction interministérielle du numérique), comme nous l'apprend FrenchBreaches.
118 comptes utilisateurs du laboratoire de l'innovation de l'ANSSI compromis
Au total, la DINUM a subi la compromission de deux de ses instances Metabase (l'une dédiée à ProConnect et l'autre à Nuage-Public), alors que le laboratoire d'innovation de l'ANSSI a lui vu 118 comptes utilisateurs être compromis.
Pour ce qui est du cas DINUM, des informations administratives d'organismes publics, des métadonnées de projets logiciels et des historiques de connexion ont été dérobés. Un problème qui serait ici limité, la majorité des données volées étant publiques, quand les historiques sont eux anonymisés. Pour ce qui est de la fuite de données chez l'ANSSI, des identifiants, des adresses emails et des mots de passe hachés ont été dérobés.
La DINUM a indiqué que les vulnérabilités ont été corrigées, que les comptes utilisateurs malveillants créés ont été détruits et que des accès ont été réinitialisés. L'ANSSI a elle aussi pris des mesures de correction des vulnérabilités, et a réinitialisé les mots de passe de l'ensemble des comptes (tout en désactivant au passage les comptes inactifs depuis au moins trois mois).