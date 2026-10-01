Cela ne signifie pas pour autant que tout ce que l’on confie à l’IA est invisible pour Meta. Lorsque vous utilisez directement Meta AI, Meta reçoit les prompts, les messages que vous choisissez de partager ainsi que les retours que vous fournissez sur les réponses de l’IA. Le vrai point de vigilance se situe donc ici, et non dans un hypothétique accès automatique à toutes vos conversations.



WhatsApp développe également des fonctions permettant à l’IA de traiter, à la demande de l’utilisateur, le contenu d’une discussion, par exemple pour en résumer certains éléments ou aider à rédiger une réponse. Elles peuvent reposer sur Private Processing, une infrastructure qui, selon Meta, permet d’effectuer ce traitement sans que WhatsApp ou Meta puissent accéder aux messages concernés, aux requêtes adressées à l’IA ou aux réponses produites. Nous avions déjà détaillé ce fonctionnement sur Clubic.