Un message alarmiste refait régulièrement surface sur WhatsApp : sans activer la « Confidentialité avancée », Meta AI pourrait prétendument lire toutes vos conversations « à partir de samedi ». Cette intox circule en réalité depuis 2025 sous différentes formes. Elle s’appuie sur une véritable fonction de WhatsApp, ce qui la rend particulièrement crédible.
Vous l’avez peut-être reçu dans un groupe familial, associatif ou professionnel. Le message prévient qu’« à partir de samedi, l’IA sera disponible sur WhatsApp et aura accès à toutes les conversations ». Sans intervention des administrateurs, Meta AI pourrait alors lire les messages du groupe, consulter les numéros de téléphone et même accéder aux discussions privées stockées sur le smartphone. Le problème ? Rien de tout cela n’est prévu. Et ce fameux « samedi », qui n’est d’ailleurs jamais daté, se déplace au gré des nouvelles versions de la chaîne. Le même message circule déjà depuis 2025 et a connu plusieurs résurgences depuis. Surtout, Meta AI est disponible en France dans WhatsApp depuis mars 2025. Il n’est donc pas question d’une mystérieuse activation générale de l’IA samedi.
Meta AI ne peut pas parcourir librement vos conversations
La documentation de WhatsApp est très claire : Meta AI n’a pas accès à l’ensemble de vos discussions. Seuls les messages mentionnant @Meta AI ou ceux qu’un utilisateur choisit explicitement de partager avec l’assistant peuvent être lus par Meta. Les autres messages personnels restent protégés par le chiffrement de bout en bout.
Cela ne signifie pas pour autant que tout ce que l’on confie à l’IA est invisible pour Meta. Lorsque vous utilisez directement Meta AI, Meta reçoit les prompts, les messages que vous choisissez de partager ainsi que les retours que vous fournissez sur les réponses de l’IA. Le vrai point de vigilance se situe donc ici, et non dans un hypothétique accès automatique à toutes vos conversations.
WhatsApp développe également des fonctions permettant à l’IA de traiter, à la demande de l’utilisateur, le contenu d’une discussion, par exemple pour en résumer certains éléments ou aider à rédiger une réponse. Elles peuvent reposer sur Private Processing, une infrastructure qui, selon Meta, permet d’effectuer ce traitement sans que WhatsApp ou Meta puissent accéder aux messages concernés, aux requêtes adressées à l’IA ou aux réponses produites. Nous avions déjà détaillé ce fonctionnement sur Clubic.
Une vraie option WhatsApp détournée par l’intox
La chaîne virale ne sort toutefois pas complètement de nulle part. La fonction Confidentialité avancée de la discussion existe réellement. WhatsApp l’a introduite en avril 2025 pour ajouter des protections supplémentaires aux conversations sensibles.
Lorsqu’elle est activée, les participants ne peuvent notamment plus exporter la conversation ni enregistrer automatiquement ses médias dans leur galerie. Les fonctions de Meta AI permettant de répondre à des questions, de créer des images ou de générer des résumés dans cette discussion sont également bloquées.
Mais cette option ne bloque pas un accès général de Meta AI à vos conversations, puisque cet accès n’existe pas. WhatsApp le précise explicitement : Meta AI ne peut lire que les messages que les utilisateurs décident de lui transmettre, que la Confidentialité avancée soit activée ou non.
Le message viral contient une autre approximation : il affirme que seul le créateur du groupe peut activer cette protection. En réalité, les administrateurs peuvent activer ou désactiver la Confidentialité avancée. L’option peut donc être pertinente pour un groupe où circulent des informations sensibles. Simplement, il n’y a aucune urgence avant samedi et Meta AI ne va pas soudainement aspirer vos conversations si vous ne l’activez pas.
Comment activer la Confidentialité avancée ?
Pour ceux qui souhaitent malgré tout renforcer les restrictions d’un groupe, l’option se trouve dans les informations de la conversation, sous « Confidentialité avancée de la discussion ». Son activation permet notamment de bloquer l’export du chat, le téléchargement automatique des médias et certaines fonctions d’IA dans cette conversation.