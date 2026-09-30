McDonald’s analyse en permanence, grâce à des algorithmes d’apprentissage automatique, les données de millions de transactions quotidiennes dans ses quelque 14 000 restaurants américains. Le groupe en tire « le prix optimal » de chaque article, jusqu’au café à prix réduit réservé aux seniors. Sur leur portail, les franchisés peuvent lire des messages du type « Votre restaurant présente une SENSIBILITÉ MOYENNE aux prix ». Cette sensibilité est calculée notamment à partir de « la disposition des clients à payer dans votre zone géographique ».

La gestion de cette plateforme a été confiée à la société de conseil en analyse de données Tiger Analytics. Deux de ses anciens employés ont expliqué à Reuters que McDonald’s lui transmettait régulièrement des règles. Le groupe demandait par exemple de concentrer les hausses sur les articles dont le prix n’avait pas augmenté depuis au moins deux ans, ou d’exclure les glaces et les boissons de toute hausse pendant l'été.

Pendant et après la pandémie, en pleine inflation, certains franchisés ont reçu de l’outil des recommandations de fortes hausses. En 2023, George Michell, franchisé dans le Connecticut, a ainsi reçu le conseil de facturer environ 18 dollars un menu Big Mac vendu en bordure d’autoroute, d’après sa plainte contre McDonald’s. L’enseigne conteste cette plainte, dans laquelle le restaurateur l’accuse d’avoir voulu l’évincer du réseau. Des internautes ont massivement relayé ce prix, mais le restaurant n’a subi « aucune perte de ventes », selon un document déposé par le franchisé en décembre.

Ces derniers mois, les recommandations sont au contraire plus prudentes, avec parfois des baisses de prix. McDonald's touche l’essentiel de ses revenus sous forme d’un pourcentage du chiffre d’affaires de ses franchisés, quelles que soient leurs marges. Plus les restaurants attirent de clients avec des prix bas, plus le siège encaisse. De leur côté, les franchisés doivent absorber des charges d’exploitation en hausse de 36 % depuis 2019, d'après les estimations de la fédération professionnelle National Restaurant Association.