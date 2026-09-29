Reste la question du « cerveau » du robot. Le site assure qu'il fonctionne en local, mais les tâches d'IA les plus poussées réclament plus de puissance de calcul qu'il n'en embarque. Deux solutions s'offrent alors au client. La première est un abonnement facultatif, dont le prix n'est pas encore connu : les calculs sont confiés aux serveurs de Flourish, installés en Europe ou aux États-Unis selon le pays du client. La seconde consiste à mettre à contribution son propre ordinateur, équipé d'une carte graphique. Sans abonnement, le robot sait toujours se déplacer, obéir à la voix et rejouer les gestes enregistrés qu'on lui a montrés. Côté vie privée, personne chez Flourish ne pilote le robot à distance, et les vidéos d'apprentissage sont effacées sitôt utilisées, sauf si le client accepte qu'elles servent à améliorer les modèles de l'entreprise. On n'en sait pas plus pour le moment sur le sort des images filmées au quotidien.