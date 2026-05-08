Pas question ici de discuter météo ou actualités, pour une raison simple, puisque le robot… ne parle pas. Tel un véritable animal de compagnie, il communique et réagit via des mouvements, des sons, des attitudes…

Un langage non verbal donc, pensé pour imiter celui des animaux domestiques, avec un Familiar destiné principalement à ceux qui ne peuvent/ne veulent pas d’un véritable compagnon à quatre pattes.