Voir de la publicité s'inviter dans une application qu'on utilise au volant peut évidemment inquiéter. Google veut pourtant rassurer : ces annonces ont été pensées pour s'intégrer naturellement à l'écran de navigation, afin que le conducteur reste concentré sur la route. En gros, la publicité se résume à une épingle posée sur la carte, et libre à chacun de la toucher pour en savoir plus, ou de poursuivre son chemin sans y prêter attention.