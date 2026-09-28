Waze accueille désormais la publicité des commerces en France sur sa carte. Avec les campagnes dites Performance Max de Google, les magasins et restaurants peuvent apparaître sous forme de repère sponsorisé pendant vos trajets.
Ceux qui utilisent Waze pour contourner les bouchons vont voir apparaître de nouveaux venus sur leur écran. Depuis ce lundi 28 septembre, les commerces installés en France peuvent en effet s'afficher directement sur la carte de l'application, sous forme de repère sponsorisé qui propose un petit détour. Une nouveauté taillée pour les magasins physiques, qui marque aussi le retour des annonces Waze dans les outils publicitaires de Google après près de deux ans d'absence. Pour le meilleur et pour le pire !
Sur la carte Waze, la pub vous suggère de faire un crochet en route
En appuyant dessus, vous accédez aux informations utiles sur l'établissement, et Waze vous invite à y faire un détour en l'ajoutant comme arrêt sur votre trajet.
Voir de la publicité s'inviter dans une application qu'on utilise au volant peut évidemment inquiéter. Google veut pourtant rassurer : ces annonces ont été pensées pour s'intégrer naturellement à l'écran de navigation, afin que le conducteur reste concentré sur la route. En gros, la publicité se résume à une épingle posée sur la carte, et libre à chacun de la toucher pour en savoir plus, ou de poursuivre son chemin sans y prêter attention.
L'IA de Google choisit quand votre magasin s'affiche
Maintenant, si vous êtes de l'autre côté de la barrière, pour apparaître sur Waze, les commerçants n'ont pas besoin de campagne dédiée. L'application rejoint en effet Performance Max, le service publicitaire de Google qui affiche déjà les magasins sur le moteur de recherche, Maps et YouTube.
L'enseigne y indique ses adresses, son budget, ses textes et ses images, puis l'IA de Google prend le relais : elle choisit où diffuser les annonces, combien miser sur chaque emplacement et quels messages assembler. Les campagnes existantes s'étendent d'office à Waze avec les mêmes contenus, pour attirer du monde en boutique, déclencher des achats ou des demandes d'itinéraire.
Ce retour de Waze Ads, l'offre publicitaire de l'application, a d'abord été lancé aux États-Unis, avant d'arriver en France. L'idée est donc de se montrer à l'automobiliste quand il passe à proximité d'un magasin, à l'instant précis où un simple appui suffit pour décider d'y faire halte. On verra si les conducteurs français accueilleront ces publicités comme de nouveaux passagers bienvenus, ou s'ils les feront descendre au premier feu. Ils risquent en tout cas de ne pas avoir trop le choix.