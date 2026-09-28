Et si votre assistant IA pouvait se souvenir d’une conversation que vous avez vous-même oubliée ? Hemory pousse très loin le concept de mémoire artificielle : l’application écoute ce qui se passe autour de vous, transforme vos conversations en souvenirs exploitables et permet ensuite à Claude, Codex ou Gemini d’aller les consulter. Pratique ? Assurément… mais surtout un peu flippant, non ?
Les assistants IA se découvrent peu à peu une mémoire. ChatGPT, Claude ou Gemini peuvent déjà conserver certains éléments de contexte ou exploiter des documents qu’on leur transmet. Hemory veut aller nettement plus loin : plutôt que de demander à l’utilisateur de raconter sa vie à son assistant, le service propose tout simplement… de l’écouter.
Hemory n’est d’ailleurs pas tout à fait nouveau. Sa version 1.0 a été lancée sur iOS et Apple Watch le 1ᵉʳ août dernier, avant plusieurs mises à jour durant les semaines suivantes. Son principe est assumé sans détour : de « l’écoute en continu », manuelle ou programmée, dont le contenu alimente ensuite une mémoire structurée.
Une mémoire pour vos agents IA, alimentée par votre vraie vie
Tout cela constitue ensuite une mémoire consultable. On peut lui demander ce qu’une personne avait promis lors d’une réunion précédente, retrouver un sujet évoqué quelques jours plus tôt ou générer une liste de tâches à partir d’une conversation. Jusque-là, on peut se dire que Hemory est une sorte de Plaud dématérialisé, capable d’enregistrer, transcrire et résumer ce qui se dit autour de vous.
La vraie particularité apparaît lorsqu’on connecte cette mémoire à un agent via MCP. Hemory expose en lecture seule cette base de souvenirs à des outils compatibles : Claude Code, Codex, Cursor ou d’autres agents peuvent alors aller y rechercher eux-mêmes des informations pour les réutiliser dans leurs propres tâches.
Hemory peut être essayé gratuitement avec 10 heures d’écoute, sans moyen de paiement. Ensuite, trois abonnements sont proposés : 10 dollars par mois pour 20 heures, 20 dollars pour 60 heures ou 50 dollars pour une écoute annoncée comme illimitée. Particularité intéressante, le compteur utilise la détection d’activité vocale : les silences, pauses et bruits de fond ne sont pas décomptés. Toutes les formules donnent accès aux mêmes principales fonctions, dont la transcription, la reconnaissance des interlocuteurs et MCP.
Pratique… à condition d’accepter qu’une application écoute presque tout
C’est évidemment là que Hemory devient un peu plus dérangeant. Le service, édité par la société californienne Beautiful ONES, s’appuie notamment sur des serveurs AWS situés aux États-Unis. Hemory assure toutefois que l’audio brut n’y est pas conservé : il serait traité puis détruit, tandis que les transcriptions et les empreintes vocales restent stockées jusqu’à leur suppression. L’entreprise affirme également ne pas utiliser ces données pour entraîner des modèles, même si certaines fonctions peuvent les transmettre à Anthropic, OpenAI ou Microsoft Azure.
Pour ceux que cette perspective refroidit, Hemory promet aussi une version auto-hébergeable, qui permettrait de garder davantage la main sur cette mémoire numérique. Elle n’est cependant pas encore disponible et reste annoncée comme « bientôt disponible ».
Reste surtout une question que la technique ne peut pas résoudre : vos souvenirs ne concernent pas toujours que vous. En laissant Hemory écouter une journée entière, on risque aussi d’enregistrer collègues, proches ou simples interlocuteurs et de conserver une trace consultable de leurs propos. Le service rappelle d’ailleurs qu’il appartient à l’utilisateur de respecter la législation et d’obtenir les consentements nécessaires.
Hemory illustre finalement assez bien l’une des directions prises par les assistants personnels. Jusqu’ici, nous ouvrions une application pour raconter quelque chose à une IA. Ici, l’idée devient presque inverse : laisser l’IA constituer sa mémoire pendant que nous vivons normalement, puis lui demander plus tard de se souvenir à notre place. C’est précisément ce qui rend le concept aussi séduisant que franchement troublant.