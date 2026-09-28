Les assistants IA se découvrent peu à peu une mémoire. ChatGPT, Claude ou Gemini peuvent déjà conserver certains éléments de contexte ou exploiter des documents qu’on leur transmet. Hemory veut aller nettement plus loin : plutôt que de demander à l’utilisateur de raconter sa vie à son assistant, le service propose tout simplement… de l’écouter.



Hemory n’est d’ailleurs pas tout à fait nouveau. Sa version 1.0 a été lancée sur iOS et Apple Watch le 1ᵉʳ août dernier, avant plusieurs mises à jour durant les semaines suivantes. Son principe est assumé sans détour : de « l’écoute en continu », manuelle ou programmée, dont le contenu alimente ensuite une mémoire structurée.