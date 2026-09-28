Dans le détail, le nouvel Outlook lancera automatiquement une dernière vérification orthographique au moment de cliquer sur le bouton Envoyer. Si le correcteur repère encore une faute ou un terme qu’il ne reconnaît pas, l’utilisateur ou l’utilisatrice pourra en être averti et rectifier son erreur avant que le message quitte la boîte d’envoi.

Pour rappel, le nouvel Outlook sait déjà repérer les fautes grâce à Microsoft Editor, qui les souligne au fil de la frappe et permet de les examiner depuis les outils de correction intégrés au client. Ce mode de vérification dépend toutefois de l’attention portée aux suggestions, un mot souligné pouvant facilement passer inaperçu au moment d’expédier un message.

Une nouvelle fonction qui n’en est finalement pas vraiment une, puisque Outlook classique propose depuis des années une option similaire permettant de « toujours vérifier l’orthographe avant l'envoi ». Microsoft réintroduit donc dans son nouveau client une possibilité disparue lors de sa refonte, comme il l’a déjà fait pour plusieurs fonctions laissées de côté lors du passage à la nouvelle application.

La nouvelle option restera facultative et il faudra l’activer dans les paramètres d’Outlook pour pouvoir en profiter. D’après le calendrier communiqué par Microsoft, elle commencera son déploiement auprès des utilisateurs et utilisatrices du canal Targeted Release à partir de la mi-octobre 2026. Le déploiement général débutera à la mi-novembre et se poursuivra jusqu’au début du mois de décembre, dans le nouvel Outlook pour Windows comme dans Outlook sur le web.