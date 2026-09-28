Le nouvel Outlook continue de rattraper son prédécesseur. Microsoft prépare le retour d’une option pourtant élémentaire, capable de lancer automatiquement le correcteur orthographique juste avant l’envoi d’un mail.
Microsoft aura pris son temps. Plus de trois ans après l’arrivée du nouvel Outlook, le client de messagerie va enfin récupérer une fonction présente depuis longtemps dans sa version classique : la vérification automatique de l’orthographe avant l’envoi d’un message. Le correcteur intégré signale déjà les fautes pendant la rédaction, mais rien n’empêche actuellement d’expédier un mail alors qu’il en contient encore. Une future option viendra combler cette lacune.
Outlook vérifiera vos mails une dernière fois avant leur départ
Dans le détail, le nouvel Outlook lancera automatiquement une dernière vérification orthographique au moment de cliquer sur le bouton Envoyer. Si le correcteur repère encore une faute ou un terme qu’il ne reconnaît pas, l’utilisateur ou l’utilisatrice pourra en être averti et rectifier son erreur avant que le message quitte la boîte d’envoi.
Pour rappel, le nouvel Outlook sait déjà repérer les fautes grâce à Microsoft Editor, qui les souligne au fil de la frappe et permet de les examiner depuis les outils de correction intégrés au client. Ce mode de vérification dépend toutefois de l’attention portée aux suggestions, un mot souligné pouvant facilement passer inaperçu au moment d’expédier un message.
Une nouvelle fonction qui n’en est finalement pas vraiment une, puisque Outlook classique propose depuis des années une option similaire permettant de « toujours vérifier l’orthographe avant l'envoi ». Microsoft réintroduit donc dans son nouveau client une possibilité disparue lors de sa refonte, comme il l’a déjà fait pour plusieurs fonctions laissées de côté lors du passage à la nouvelle application.
La nouvelle option restera facultative et il faudra l’activer dans les paramètres d’Outlook pour pouvoir en profiter. D’après le calendrier communiqué par Microsoft, elle commencera son déploiement auprès des utilisateurs et utilisatrices du canal Targeted Release à partir de la mi-octobre 2026. Le déploiement général débutera à la mi-novembre et se poursuivra jusqu’au début du mois de décembre, dans le nouvel Outlook pour Windows comme dans Outlook sur le web.
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