Jusqu'alors assez basique, la fonctionnalité de publipostage devrait bien évoluer à la rentrée. Chaque destinataire recevra un message individuel où seule son adresse apparaît dans le champ "À", avec une personnalisation plus poussée. L'application gagnera par ailleurs une meilleure intégration avec Word, Excel et PowerPoint pour joindre une copie d'un fichier local en cours d'édition. Le mois suivant, la gestion des dossiers va également s'enrichir avec la possibilité de choisir l'affichage du nombre total ou non lu de messages par dossier. Notons par ailleurs un accès simplifié aux dossiers favoris sous forme de liste verticale, avec mémorisation des préférences.

Une vue "tous les comptes", comparable au mode "Toutes les boîtes de réception" de Gmail, doit arriver en août. Elle permettra de lire, déplacer, archiver ou supprimer des messages depuis plusieurs comptes sans changer d'interface. Copilot et la recherche immersive de Microsoft s'appliqueront aussi à cette vue regroupée.

Deux autres ajouts sont prévus pour le mois prochain, avec la délégation de permissions sur une boîte mail, pour autoriser un tiers à gérer certains dossiers. Soulignons aussi l'import de calendriers et de contacts à partir de fichiers PST, le format propriétaire qu'utilise Outlook pour stocker ces données en local.

Les équipes devraient procéder à d'autres ajustements mineurs comme avec une mise en forme conditionnelle du calendrier, un aperçu des messages sur deux lignes, un tri par taille ou par date d'échéance d'un drapeau, l'affichage des calendriers de collègues, et l'ouverture groupée des groupes de calendriers.