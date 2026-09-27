Fin mai 2025, pendant le week-end de l’Ascension, des milliers d’automobilistes allemands avaient quitté les autoroutes pour des routes secondaires, à cause de fermetures fictives affichées par Google Maps. Google avait alors indiqué puiser ses informations de trafic auprès des autorités publiques et de fournisseurs tiers, en plus des signalements de ses utilisateurs, mais n’a jamais dit laquelle de ces sources était en cause.

En Écosse, un porte-parole de Google a évoqué « un problème technique qui affichait temporairement des fermetures de routes inexactes sur la carte ». Il n'a donné aucune autre précision et a seulement ajouté que l’entreprise avait retiré ces fermetures. Laura Hansler milite au sein du groupe A9 Dual Action pour le passage de l’A9 à deux fois deux voies. D’après elle, Google a corrigé le bug après qu’un membre du groupe a contacté l’équipe Google Maps de Londres. La militante voit régulièrement d’autres anomalies sur l’application, dont des limitations de vitesse erronées sur certains tronçons de l’A9, sans en connaître la cause. « Ce n’est pas une vieille déviation jamais annulée, c’est une de ces déviations absurdes qui n’ont aucun sens », a-t-elle lancé. Plusieurs jours après la correction annoncée par Google, des utilisateurs signalaient encore des perturbations sur ce secteur.

Entre Perth et Inverness, la plus longue route d’Écosse n'a le plus souvent qu’une voie dans chaque sens. Sur cet axe, beaucoup de conducteurs suivent leur GPS pour éviter les accidents et les travaux, et prennent chaque déviation pour le signe d’un incident réel, explique Laura Hansler. « Si ces cartes ne sont pas mises à jour, cela provoquera un accident », a-t-elle prévenu.

La militante a alerté à plusieurs reprises Transport Scotland et le gouvernement écossais. L’agence lui a répondu qu’elle n’entretenait aucune relation directe avec les fournisseurs de navigation par satellite comme Google, et qu'elle ne leur transmettait aucune donnée. A9 Dual Action demande maintenant au gouvernement écossais une réponse plus détaillée, ainsi que des mesures pour éviter de futurs incidents.