Dans le détail, DriveWealth a confirmé avoir détecté un accès non autorisé à son réseau entre les 4 et 5 septembre derniers. Selon le courtier américain, l’attaque aurait reposé sur une campagne d’ingénierie sociale ayant permis l’exfiltration de données personnelles conservées dans ses systèmes.

Pour les clients Revolut concernés, les informations susceptibles d’avoir été compromises comprennent les noms, adresses mail, numéros de téléphone et adresses postales, mais également des informations professionnelles ainsi que l’âge, le genre ou le pays de citoyenneté. Une partie du numéro de compte DriveWealth pourrait par ailleurs avoir été exposée.

Dans un mail envoyé à ses clients, Revolut a confirmé que ses propres systèmes n’avaient pas été touchés par l’incident. Les mots de passe, codes d’accès, numéros de carte bancaire et documents d’identité liés à ses services n’auraient pas été exposés. Les fonds et les investissements des clients ne seraient pas non plus menacés.