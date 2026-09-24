Le principe est simple : quand un morceau ou un album est repéré comme généré par IA, une mention apparaît directement dans l'application, sur la fiche du titre concerné, pour prévenir l'utilisateur. Georges Fornay, directeur général délégué de Qobuz rappelle les convictions de la plateforme, laquelle revendique depuis ses débuts un processus de découverte musicale guidé par des choix humains, pas par des recommandations automatisées. Sélections et playlists restent donc conçues par les équipes éditoriales, ce qui limite donc la présence de contenus IA mis en avant aux abonnés. Pour Qobuz, il ne suffit pas simplement de détecter ce type de contenu, il faut aussi permettre à chacun de savoir ce qu'il écoute.