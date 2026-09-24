Qobuz ajoute un tag dans son application pour signaler les morceaux et albums identifiés comme générés par IA. La plateforme française publie au passage plusieurs chiffres sur l'ampleur du phénomène et sur la fraude qui l'accompagne.
Qobuz complète sa charte de transparence sur l'IA publiée en février. Nous rapportions déjà que ce texte reposait sur trois engagements : une sélection éditoriale entièrement humaine, l'exclusion des titres IA des recommandations et un système d'identification des contenus artificiels.
60% des écoutes sur les titres IA jugées frauduleuses
Le principe est simple : quand un morceau ou un album est repéré comme généré par IA, une mention apparaît directement dans l'application, sur la fiche du titre concerné, pour prévenir l'utilisateur. Georges Fornay, directeur général délégué de Qobuz rappelle les convictions de la plateforme, laquelle revendique depuis ses débuts un processus de découverte musicale guidé par des choix humains, pas par des recommandations automatisées. Sélections et playlists restent donc conçues par les équipes éditoriales, ce qui limite donc la présence de contenus IA mis en avant aux abonnés. Pour Qobuz, il ne suffit pas simplement de détecter ce type de contenu, il faut aussi permettre à chacun de savoir ce qu'il écoute.
Sur Qobuz, 60% des écoutes sur des titres identifiés comme IA sont jugées frauduleuses, et sont donc exclues du calcul des rémunérations versées aux ayants droit. Plus d'un tiers des albums identifiés comme IA et sans aucune écoute enregistrée, soit environ 4 millions, a été retiré du moteur de recherche interne. Au global, les titres IA ne représentent que 0,38% des écoutes sur la plateforme, un taux que Qobuz attribue à sa sélection éditoriale humaine plutôt qu'aux algorithmes.
Cette part reste faible comparée à d'autres services. Deezer reçoit jusqu'à 75 000 morceaux générés par IA chaque jour, ce qui représente 44% des nouveaux titres envoyés vers la plateforme.
En cas de fraude confirmée, Qobuz retire les streams concernés des reportings et des paiements de redevances, et supprime les titres associés du catalogue.
Fondée en 2007, Qobuz est une plateforme de streaming française, qui propose un catalogue de plus de 100 millions de titres en qualité CD et en 24-bits, 192 kHz. Tous les genres musicaux sont disponibles et Qobuz fait la part belle aux labels indépendants. Avec un peu plus de fluidité dans l'utilisation, Qobuz pourrait bien faire de l'ombre aux géants Deezer et Spotify.