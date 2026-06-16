Ça y est, le service de musique en streaming français Qobuz passe à l'équilibre ! En 2025, l'entreprise a enregistré une croissance de 45,7% sur ses revenus de streaming payant, dans un marché mondial qui progresse de 8,8% selon l'IFPI.
Fondée en 2007 à Paris, Qobuz a construit sa trajectoire à rebours des grandes plateformes, sans accès gratuit, sans publicité, sur un positionnement qualité audio. La plateforme française indépendante réalise désormais 80% de son chiffre d'affaires à l'international, avec les États-Unis en tête. Son revenu moyen par abonné dépasse de 6,5 fois la moyenne du secteur.
45,7% de croissance dans un marché mondial à deux vitesses
Le marché mondial de la musique enregistrée a pesé 31,7 milliards de dollars en 2025, en hausse de 6,4% selon l'IFPI. Le streaming en représente 70%. Au sein de ce segment, le streaming payant progresse de 8,8%, à 16,6 milliards de dollars, soit 75,4% du total streaming. Goldman Sachs projette ce marché à 40 milliards de dollars en 2030 pour 1,3 milliard d'utilisateurs.
Sur ce terrain, Qobuz affiche +45,7% sur l'année, soit plus de cinq fois la dynamique du secteur. Interrogé par nos soins, Georges Fornay, Directeur Général Délégué, affirme :
"Spotify a tourné positif il y a deux ans, Deezer, c'était l'année dernière et on y arrive aussi. Nous sommes une petite équipe. On est 130 personnes au total avec les sous traitants. Nous avons 60 ingénieurs, contre 4000 chez Spotify".
La plateforme compte 1,2 million d'utilisateurs actifs mensuels. Son revenu moyen par utilisateur, ou ARPU (Average Revenue Per User), atteint 120,30 euros par an, contre 18,35 euros pour la moyenne du marché (soit 6,5 fois plus). Il faut dire que chez Qobuz, chaque utilisateur est un abonné payant, sans dilution par un socle "freemium". Les États-Unis représentent 30% du chiffre d'affaires (+51,6% en 2025), devant la France à 19% (+25,8%) et le Royaume-Uni à 10% (+37,6%). En 2019, la France pesait encore 63% du CA total.
Georges Fornay précise que le concurrent Deezer parie beaucoup sur le modèle B2B2C. En d'autres termes, Deezer négocie des partenariats avec des sociétés qui vont inclure le servie auprès de leurs clients, comme avec Orange par exemple.
"Chez Deezer, le revenu par abonné est la moitié du revenu classique parce que le partenaire veut sa marge. Et puis il y a des coûts de suivi, par exemple à la FNAC, il faut imprimer les offres, il y a beaucoup de coûts derrière. Et après il faut réussir à faire payer le vrai abonnement après la période gratuite proposée par le partenaire. Donc, ils font beaucoup de volume mais ils sont peu rentables".
Sur le plan financier, Qobuz a atteint le break-even EBITDA IFRS (l'équilibre entre recettes et charges d'exploitation) avec un cash flow de 13 millions d'euros et aucune dette financière. Un résultat net positif est attendu pour mars 2027. Depuis le rachat en 2015, 55,7 millions d'euros ont été investis dans la société, dont 25 millions via des levées de fonds. Le Groupe Thébaud détient 70% du capital, Quebecor 26%. La totalité des salariés en CDI sont actionnaires.
Lossless, reversements certifiés, IA : les fondations d'un modèle différent
Qobuz a construit son positionnement en misant sur la qualité audio. L'intégralité du catalogue est disponible en "lossless". Concrètement, un enregistrement est proposé en qualité CD (16 bits à 44,1 kHz) ou haute résolution (24 bits jusqu'à 192 kHz), sans la compression qui réduit la bande passante sur les plateformes grand public. Interrogé par nos soins en mars dernier, Pierre Largeas, Managing Director Europe du Sud, affirmait :
"Notre approche repose dès le départ sur une vision différente de l'expérience musicale, sans compromis: un son non compressé pour respecter l'œuvre dans son intention originale et répondre aux attentes des mélomanes".
Les formats DSD et DXD, encore plus exigeants, sont accessibles à l'achat à l'unité. Ce niveau de fidélité vise à restituer "toute la profondeur et la subtilité voulues par les artistes", selon la plateforme. Pour faciliter la connexion entre l'application et les appareils audio, Qobuz a lancé Qobuz Connect en mai 2025. En fin d'année dernière, cette fonctionnalité comptait déjà plus de 100 partenaires matériels.
En mars 2025, Qobuz est devenue la première plateforme de streaming à publier officiellement son taux de reversement moyen par stream, certifié par un cabinet indépendant. Le chiffre : 0,01802 euro par écoute, soit 18,02 euros versés aux ayants droit pour 1 000 streams. Comme toutes les plateformes, Qobuz ne rémunère pas directement les artistes. Environ 70% des revenus vont aux labels et éditeurs, qui redistribuent ensuite selon leurs contrats. La démarche reste notable car aucune autre plateforme n'a soumis un chiffre équivalent à une validation externe.
Sur ce point, M. Fornay nous explique que Qobuz est "4 à 5 fois supérieur à la moyenne du marché et aux concurrents. Et si nous raisonnons en termes de stream (même si c'est assez controversé), nous sommes 5 à 6 au-dessus du marché."
En février 2026, l'entreprise a publié une charte sur l'intelligence artificielle. Elle définit trois engagements avec une sélection éditoriale intégralement humaine, des recommandations exclues des morceaux générés par IA, et un système d'identification des contenus artificiels. Les titres détectés sont supprimés de la plateforme. Prochainement, ils seront étiquetés et rendus visibles aux utilisateurs avant toute décision de retrait.
Qui écoute Qobuz, et pourquoi ?
Les États-Unis concentrent 40% du marché mondial de la musique enregistrée selon l'IFPI. La France, marché fondateur de Qobuz, n'en représente que 3,4%. Chez Qobuz, la France représentait 63% du CA en 2019. C'est désormais le marché américain qui domine. La Chine est devenue le deuxième marché mondial du streaming, un territoire sur lequel Qobuz n'opère pas encore.
Si la Chine semble alors être une opportunité en or pour Qobuz, selon Directeur Général Délégué, les choses ne sont pas aussi simples. Il faudrait un partenaire détenant 50% des droits des licences. En outre, la censure locale du ministère de la Culture obligerait à filtrer le catalogue pour y retirer des morceaux, des albums ou des artistes.
L'entreprise perçoit quatre profils d'abonnés types. Le premier, "l'audiophile", dispose de matériel de qualité sur lequel il veut y diffuser le meilleur son possible. De son côté, "le mélomane" est souvent un professionnel du secteur. Il y a aussi "le collector" qui souhaite amasser toute la musique de son choix. Enfin "le conscious" est l'abonné qui entend soutenir une entreprise se présentant comme "éthique", notamment sur la rétribution aux artistes.
En termes de genres, le streaming mondial payant est porté par le rock (25,5% des écoutes), devant la pop (13,7%), le classique (10,4%), le jazz (10%) et l'électro (8,4%). Le classique et le jazz représentent ensemble plus d'un cinquième des écoutes mondiales. Ce sont deux genres pour lesquels la fidélité de l'enregistrement original compte, et pour lesquels Qobuz développe son catalogue Hi-Res depuis 2008.
Fondée en 2007, Qobuz est une plateforme de streaming française, qui propose un catalogue de plus de 100 millions de titres en qualité CD et en 24-bits, 192 kHz. Tous les genres musicaux sont disponibles et Qobuz fait la part belle aux labels indépendants. Avec un peu plus de fluidité dans l'utilisation, Qobuz pourrait bien faire de l'ombre aux géants Deezer et Spotify.