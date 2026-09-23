Cette enquête fait suite à des audits de routine pratiqués par les autorités chinoises sur les modèles IA. L'idée est d'observer le comportement des modèles IA, afin de voir s'ils ont en mémoire des documents confidentiels ou s'ils sont capables de les reconstituer. Dans ce cas d'espèce, les tests ont montrés que les modèles ont pu générer presque mot pour mot des notes internes du gouvernement ou des contrats commerciaux.

Et cette affaire ne touche pas que DeepSeek et Moonshot. Les autres géants de l'IA, même s'ils ne sont pas encore directement sous le coup d'une enquête, ont lancé en réaction des audits de précaution afin d'éventuellement découvrir des problèmes de ce genre dans leurs modèles. Au-delà, en Asie, on observe aussi le déroulement actuel, pour voir si la Chine va réussir à mettre au point des méthodes de contrôle rigoureuses qui n'empêchent pas le développement de la technologie - des méthodes qui pourraient alors être répliquées.