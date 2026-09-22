Phoenix Deer Valley est l'un des aéroports d'aviation générale les plus fréquentés du pays. À Phoenix, le Caravan a modifié seul sa route en temps réel pour éviter des orages, selon Joby.

Tout au long de la traversée, des opérateurs installés à l'Autonomy Headquarters de Joby, en Californie, et sur la base aérienne de Shaw, en Caroline du Sud, ont supervisé l'appareil jusqu'à 3 738 kilomètres de distance. Un pilote à distance a tenu le rôle de commandant de bord, d'après Aviacionline. Il a mis à jour le plan de vol et échangé avec le contrôle aérien, tandis que le pilote de sécurité pouvait reprendre les commandes en cas d'urgence.

Le Caravan est un Cessna 208B Grand Caravan produit en série, que Joby a équipé de son système de vol autonome J208. Il a volé sous un certificat expérimental de la FAA pour la recherche et le développement.

Airbus travaille aussi sur la supervision humaine d'appareils autonomes. En juillet, on vous l'a expliqué dans la démonstration de son logiciel MARS Autonomy sur deux drones Primoco One 150, au salon ILA de Berlin. Airbus a conçu ce logiciel pour qu'un seul chef de mission supervise plusieurs drones à la fois.