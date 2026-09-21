Petit à petit, on retrouve un marché des cryptos en meilleure santé. Le Bitcoin vient ainsi de bénéficier d'une forte impulsion, et entraîne derrière lui les altcoins.
Les mauvais temps commencent à être derrière les cryptos bros, avec un Bitcoin qui ne cesse de se remettre en selle depuis la fin du mois d'août. Une remontée qui peut quelques fois se faire de manière particulièrement brutale, comme aujourd'hui, avec l'or numérique qui a enregistré une belle croissance de son cours !
Le Bitcoin passe le pallier des 85 000 dollars
En quelques heures ce matin, le Bitcoin a enregistré une hausse de 5% de son cours, et a même dépassé le plafond des 85 000 dollars pour la première fois depuis la fin du mois de janvier dernier ! Signe de la brutalité de la remontée, près de 300 millions de dollars de shorts ont été liquidés en une heure.
Preuve par ailleurs de la bonne période vécue ces derniers jours, la société de Michael Saylor, Strategy (ex-MicroStrategy), a repris ses achats en Bitcoin pour la première fois depuis la fin août. Elle a ainsi acquis 950 BTC, pour une valeur de 75,7 millions de dollars.
Les altcoins vont mieux
Strive Asset Management (ASST) a aussi officialisé ce jour son achat de 1 355 BTC, pour une valeur de plus de 107 millions d'euros - une opération qui s'est étalée entre le 14 et le 18 septembre. Et la particularité de la remontée d'aujourd'hui, c'est que la montée du Bitcoin n'est pas solitaire, les altcoins suivant derrière.
Presque l'ensemble des cryptos du top 100 affiche ainsi actuellement du vert, avec notamment l'Ethereum qui a vu lui aussi son cours de 5%. Dans le sommet des altcoins en hausse, on observe que les cryptos IA se taillent la part du lion (NEAR, FET, TAO, FET). Une hausse qui est pourtant encore contenue à ce jour, au vu de la dominance du Bitcoin, encore établie à près de 59%. Alors, doit-on s'attendre à un nouveau bull run de fin d'année ?