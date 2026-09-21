En quelques heures ce matin, le Bitcoin a enregistré une hausse de 5% de son cours, et a même dépassé le plafond des 85 000 dollars pour la première fois depuis la fin du mois de janvier dernier ! Signe de la brutalité de la remontée, près de 300 millions de dollars de shorts ont été liquidés en une heure.

Preuve par ailleurs de la bonne période vécue ces derniers jours, la société de Michael Saylor, Strategy (ex-MicroStrategy), a repris ses achats en Bitcoin pour la première fois depuis la fin août. Elle a ainsi acquis 950 BTC, pour une valeur de 75,7 millions de dollars.