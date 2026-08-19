Et cette augmentation soudaine n'a rien de mystérieuse. Elle est arrivée au moment où le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a annoncé sa volonté de dorénavant doubler ses rachats d'obligations (de 2 à 4 milliards de dollars) lors de chacune des opérations de marché du Trésor. Une décision prise afin d'abaisser les taux de la dette à 30 ans, qui devenaient dangereusement trop élevés - ils ont ainsi atteint leur sommet en 19 ans, à 5,33%. Cette annonce a permis depuis de faire reculer le taux à 5,2%.

Les investisseurs ont de leur côté compris cette décision comme une volonté des États-Unis de mettre un plafond aux taux du bons du Trésor. Ils ont en conséquence cherché des investissements plus rémunérateurs pour leurs liquidités. Le cours de l'or, ces derniers heures, a connu dans ce cadre un beau rebond, tout comme celui du Bitcoin !