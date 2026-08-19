On le disait languissant. Pourtant le cours du Bitcoin vient de brutalement repartir à la hausse, grâce à une décision prise à Washington !
Quand le bear market actuel va-t-il s'achever ? Il est évidemment impossible de donner une date précise, mais cette fin est attendue avec impatience pour les crypto-investisseurs, qui ont dû voir le cours du Bitcoin reculer même sous les 60 000 dollars au mois de juin dernier. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui se passe, avec une remontée spectaculaire de l'or numérique.
Le Bitcoin s'est brutalement rapproché des 70 000 dollars
Il y a encore 24 heures, l'ensemble du monde de la crypto s'ennuyait de l'incapacité du Bitcoin à dépasser les 64 000 dollars - une sorte de nouveau plafond bien trop solide. Mais ce sentiment est déjà du passé.
En effet, ces dernières heures, on a pu voir le cours de la plus importante des cryptomonnaies augmenter soudainement, et toucher les 69 700 dollars. À l'heure où cet article est écrit, il n'y a eu aucun reflux, avec un cours fixé à environ 68 800 dollars.
À l'origine, une décision des États-Unis de doubler ses rachats d'obligations du trésor
Et cette augmentation soudaine n'a rien de mystérieuse. Elle est arrivée au moment où le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a annoncé sa volonté de dorénavant doubler ses rachats d'obligations (de 2 à 4 milliards de dollars) lors de chacune des opérations de marché du Trésor. Une décision prise afin d'abaisser les taux de la dette à 30 ans, qui devenaient dangereusement trop élevés - ils ont ainsi atteint leur sommet en 19 ans, à 5,33%. Cette annonce a permis depuis de faire reculer le taux à 5,2%.
Les investisseurs ont de leur côté compris cette décision comme une volonté des États-Unis de mettre un plafond aux taux du bons du Trésor. Ils ont en conséquence cherché des investissements plus rémunérateurs pour leurs liquidités. Le cours de l'or, ces derniers heures, a connu dans ce cadre un beau rebond, tout comme celui du Bitcoin !
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